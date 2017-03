2017-03-08 20:45

Barcelona - PSG



Inför FC Barcelona - Paris SG

Efter 4-0 hemma reser nu PSG till Barcelona för returmötet i Champions League åttondelsfinal. Ingen har någonsin lyckats vända ett dubbelmöte efter att ha förlorat med 4-0 men det som står klart inför match är att gästerna inte kommer få det lätt.





Paris SG

PSG har sedan det förra mötet mot Barcelona spelat fyra matcher, vunnit tre och spelat oavgjort en. Den mest imponerande segern kom för ca två veckor sedan då man sopade banan med



Men det finns två PSG under Emery, det som måste föra matchen och ofta får föärlita sig på att en straff ger dom tre poäng eller det som får sätta en hög press och springa ifrån sina motståndare. Vi har efter matchen mot Barcelona fått se två matcher där PSG inte ens kunnat vinna och en match senast i helgen där man måste få en straff för att kunna få tre poäng med sig, matcher som PSG måste föra och bli kreativa själva, dvs. låsa upp försvaret hos motståndarna.



Det är därför det är en härlig känsla att både veta och ha med sig en 4-0 ledning in på Camp Nou och där hemmalaget måste gå på offensivet, vilket per automatik tillåter Emery's manna att sikta in sig på omställningar och sätta en hög press på Barcelona från start, något vi fick se på Parc des Princes och resultatet talar för sig själv.

Men respekt ska ges till Barcelona och även om det är en stor ledning så är det ändå Barcelona på Camp Nou vi ska möta, 4-0 för dom är absolut ingen omöjlighet och PSG måste prestera på alla högsta nivå för att inte se Barcelona slå ut fransmännen ytterligare en gång i Champions League.



Emery´s Presskonferens



Nyckeln till matchen

"Det är att vara väl förbered att allting kan hända under dessa 90 minuter. Vi kommer att behöva försvara & anfalla för att klara av utmaningarna som väntar oss men också att lida tillsammans och få dom att lida. Vi förbereder oss inför denna match som om det våre en förlängning på det första mötet."



En fantastisk motståndare

"Om det är något jag lärt mig i fotbollen så är det att alltid respektera din motståndare. Jag upprepar mig själv; den respekt jag har för Barcelona måste vara densamma som jag hade inför det första mötet. Det är ett fantastiskt lag.

Vi har en chans att spela en fantastisk match på en fantastiskt arena mot ett fantastiskt lag. Det är den typen av match som kan få hela klubben att ta ett steg framåt."



Läget i laget

Emery bekräftade på presskonferensen att Motta är skadad, spelade heller inte det första mötet mot Barcelona och att Guedes inte är tillgänglig. Annars har Emery fullt manskap att tillgå inför matchen ikväll. Det har varit frågetecken om hurvida Di Maria är 100% att starta eller inte men med i truppen är han.

Med tanke på den matchbild som säkerligen kommer att målas fram på Camp Nou så skulle det förvåna mig enormt ifall en spelare som Pastore skulle starta. Emerry lär vilja spela ett 4-3-3 med två snabba yttrar och återigen så är frågan om Di Maria kan starta eller inte, annars lär Lucas med största sannolikhet spela till höger.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Maxwell, Kurzawa, Aurier, Meunier, Kimpembe, Silva

Mittfältare: Matuidi, Verratti, Nkunku, Pastore, Rabiot, Lo Celso, Krychowiak

Anfallare: Lucas, Di Maria, Cavani, Draxler, Ben Arfa



Trolig startelva (4-3-3): Trapp - Meunier, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler



FC Barcelona - Paris SG

När: Onsdag 8/3, klockan 20:45

Var: Camp Nou, Barcelona

