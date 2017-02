2017-02-26 21:00

Marseille - PSG



Inför Marseille - Paris SG

Det är dags för säsongens andra Le Classique när PSG gästar Marseille på ett slutsålt Stade Velodrome, två lag som är i god form och som kommer jaga tre poäng.





Paris SG

PSG är fortsatt obesegrade under 2017 och årets hittils höjdpunkt både till resultat och till hur laget spelade var för lite mer än en vecka sedan då PSG tog emot Barcelona i

Men så ska det ju också spelas i Ligue 1 och ca fyra dagar efter mötet med Barcelona så tog PSG emot Toulouse på Parc des Princes och matchen blev 0-0 efter en rätt så tam insats från PSG där spelet var mil ifrån det vi fick se mot Barcelona.

Det vi fick bekräftat och som de flesta redan visste var att PSG fortsatt har problem när man måste föra matchen och bli kreativa i sitt passningsspel när man möter ett lag som parkerar bussen, för det är så det ser ut i Ligue 1 för PSG och har gjort så i snart sju år.



På söndag kväll spelar PSG borta på Stade Velodrome, en arena som blev renoverad inför EM i

En härlig atmösfär är säkerligen att vänta för PSG och anledningen att jag tar upp detta är just för att jag tror detta kan gynna PSG. Marseille är hemma lag och kommer ha 65 000 som skriver och vill ha fram laget vilket kan göra att PSG inte alls behöver möta en parkerad buss och vi såg hur det kunde så ut mot Barcelona när PSG möter ett lag som vill anfalla.



Monaco vann under lördagen och är med en match mer spelad, sex poäng före PSG vilket gör denna match lite extra viktig för PSG som måste hänga på Monaco, speciellt då man inte möter ligaettan något mer denna säsong och det ser inte ut som dom har tankar på att sakta ner sin offensiv.



Presskonferens med Emery

Viktig match med tanke på titelracet?

"Vi förbereder oss för att hämta hem tre poäng och att spela bra. Vi vet att ligan är svår och att vi behöver förbättra oss, ta poäng och klättra i tabellen. Det är en mycket viktig match och vi måste spela bra och göra vårt bästa för en klubb som PSG måste prestera bra i en match som Le Classique."



Le Classique

"Vi vet betydelsen av denna match, våra supportrar kom igår till träningsanläggningen eftersom dom itne får komma till matchen. Vi vet hur viktig denna match är för dom. Vi är väldigt glada att dom kom och jag vet att mina spelare är vana att spela denna typen av matcher. Det kommer inte bli lätt men mina spelare är redo."



Marseille

"Dom har verkligen blivit bättre de senaste veckorna med sin nya tränare och nya spelare speciellt. Vi vet att dom blir bättre hela tiden och imorgon kommer dom har stor vilja och motivation att vinna. Det är upp till oss att göra allt vi kan för att få med oss tre poäng."



Läget i truppen

Fyra spelare missar matchen mot Marseille. Krychowiak, Lo Celso, Maxwell och Motta. Inga jätte avbräck kan jag tycka då de tåv sistnämnda brukar vara ordinarie i elvan men var inte med mot Barcelona och en av anledningarna till att PSG kunde spela så bra mot Barca var för att man inte hade Motta som inte har den typen av spelstil att han kan jag livet ur motståndaren eller för den delen sätta en hög och bibehålla press mot en motståndare, något som var nyckeln mot Barca. Och under Toulouse såg han väldigt vilsen ut när inte Verratti var med och hjälpte honom.



Meunier har haft en strålande säsong sedan han kom till klubben för ca sex månader sedan och ser ut att ha tagit över 1.a platsen på högerbackspositionen. Kimpembe har varit en gigant i sina tvåmatcher i Silvas frånvaro och vissa manear att man t.o.m ska låta Kimpembe gå före både Silva och Marquinhos i nuläget, tror dock Emery går med det säkra valet på söndag.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Kurzawa, Aurier, Meunier, Kimpembe

Mittfältare: Matuidi, Verratti, Nkunku, Pastore, Rabiot

Anfallare: Lucas, Di Maria, Cavani, Draxler, Ben Arfa



Trolig startelva (4-3-3): Trapp - Meunier, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler



Olympique de Marseille - Paris SG

När: Söndag 26/2, klockan 21:00

Var: Stade Velodrome, Marseille

