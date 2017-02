2017-02-14 20:45

PSG - Barcelona



Inför Paris SG - FC Barcelona

Det är dags för åttondelsfinalerna att ta sin början i Champions League och för PSG är det ett välbekant motstånd som kommer på besök på Parc des Princes under tisdagskvällen, FC Barcelona.





PSG

Efter en mycket knackig höst och speciellt en dålig december månad för Emery och PSG så har man nu börjat hitta formen och spelet. Under 2017 är PSG obesegrade och har nio vinster och en oavgjord på tio matcher spelade och en målskillnad på 27-4.

Senast i ligan så visade PSG upp ett mycket bra spel och förhoppningsvis ett tecken på vad som komma skall mot Barcelona. PSG vann med 3-0 borta mot



Av de tre nyförvärv som kommit in un der januari månad så är det helt klart Draxler som lyckats bäst, och också fått störst förtroende. Draxler ser redan ut som om att han varit i PSG under en väldigt lång tid och ser ut att trivas i Paris och klubben, vilket också reflekterar hans spel då han sedan hans ankomst varit en av PSGs bästa spelare.



Emery´s PK





Paris & Barcelona

"Båda lagen känner varandra väl numera. Vi har observerat och analyserat deras spel väldigt noga och jag är säker på att dom har gjort detsamma med oss. Det är alltid ett privilegium att få vara med om en match likt denna. Det är två fantastiska lag med fantastiska spelare. Nyckeln blir att vinna alla utmaningar, duelerna, både som lag och individuellt. Taktiken kommer bli viktig, så klart, men det är spelarna som kommer göra skillnaden på planen. På planmen kommer båda lagen att försöka dominera på samtliga plan."



PSGs styrka

"Vi har tittat på ett flertal matcher som Barcelona har spelat. Det finns lösningar för att vinna mot dom, men vi kommer att spela vårat spel och till vår styrka. Vi har kvalitén att vinna mot Barcelona, jag är säker på mina spelares förmåga, jag kan se att dom är väldigt motiverade. Dom vill samtliga skapa en stormatch, det komemr bli tufft för båda lagen."



Läget i laget

Emery pratade även om skadeläget och nämnde där att Pastore kunde vara tillbaka i truppen, något som bekräftades när truppen väl släpptes, vad som inte nämndes var att PSG får klara sig utan en av sina absolut bästa och viktigaste spelare, kaptenen Thiago Silva missar matchen pga en skada i sin vänstra vad. Ett stort avbräck och Marquinhos kommer få bilda mittbackspar med talangfulle, men oerfarna Kimpembe.

Två av nyförvärven i januari missar matchen, Lo Celso och Guedes samt Krychowiak som inte återhämtat sig efter sin skada.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Maxwell, Kurzawa, Aurier, Meunier, Kimpembe

Mittfältare: Matuidi, Verratti, Nkunku, Pastore, Rabiot

Anfallare: Lucas, Di Maria, Cavani, Draxler, Ben Arfa



Trolig startelva (4-3-3): Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler



Paris SG - FC Barcelona

När: Tisdag 14/2, klockan 20:45

Var: Parc des Princes, Paris

TV: Viasat Sport Premium, ViaPlay Februari månad och som alltid är det då Champions League slutspelet drar igång. För PSG s del så väntar ett bekant motstånd i form av FC Barcelona, ett lag som PSG stött på ett flertal gånger dom senaste åren. Och om historiken upprepar sig själv så kommer PSG få det svårt i dessa två möten, men det är änd två formstarka lag som möäts på Parc des Princes ikväll och förutsättningarna för en bra match är mycket goda.Efter en mycket knackig höst och speciellt en dålig december månad för Emery och PSG så har man nu börjat hitta formen och spelet. Under 2017 är PSG obesegrade och har nio vinster och en oavgjord på tio matcher spelade och en målskillnad på 27-4.Senast i ligan så visade PSG upp ett mycket bra spel och förhoppningsvis ett tecken på vad som komma skall mot Barcelona. PSG vann med 3-0 borta mot Bordeaux i fredags och matchern var över redan efter första halvlek.Av de tre nyförvärv som kommit in un der januari månad så är det helt klart Draxler som lyckats bäst, och också fått störst förtroende. Draxler ser redan ut som om att han varit i PSG under en väldigt lång tid och ser ut att trivas i Paris och klubben, vilket också reflekterar hans spel då han sedan hans ankomst varit en av PSGs bästa spelare. Unai Emery , som har erfarenhet av att möta FC Barcelona efter sin tid i både Valencia & Sevilla sa så här på presskonferensen innan match."Båda lagen känner varandra väl numera. Vi har observerat och analyserat deras spel väldigt noga och jag är säker på att dom har gjort detsamma med oss. Det är alltid ett privilegium att få vara med om en match likt denna. Det är två fantastiska lag med fantastiska spelare. Nyckeln blir att vinna alla utmaningar, duelerna, både som lag och individuellt. Taktiken kommer bli viktig, så klart, men det är spelarna som kommer göra skillnaden på planen. På planmen kommer båda lagen att försöka dominera på samtliga plan.""Vi har tittat på ett flertal matcher som Barcelona har spelat. Det finns lösningar för att vinna mot dom, men vi kommer att spela vårat spel och till vår styrka. Vi har kvalitén att vinna mot Barcelona, jag är säker på mina spelares förmåga, jag kan se att dom är väldigt motiverade. Dom vill samtliga skapa en stormatch, det komemr bli tufft för båda lagen."Emery pratade även om skadeläget och nämnde där att Pastore kunde vara tillbaka i truppen, något som bekräftades när truppen väl släpptes, vad som inte nämndes var att PSG får klara sig utan en av sina absolut bästa och viktigaste spelare, kaptenen Thiago Silva missar matchen pga en skada i sin vänstra vad. Ett stort avbräck och Marquinhos kommer få bilda mittbackspar med talangfulle, men oerfarna Kimpembe.Två av nyförvärven i januari missar matchen, Lo Celso och Guedes samt Krychowiak som inte återhämtat sig efter sin skada. Thiago Motta missar matchen då han är avstängd.Målvakter: Areola, TrappBackar: Marquinhos, Maxwell, Kurzawa, Aurier, Meunier, KimpembeMittfältare: Matuidi, Verratti, Nkunku, Pastore, RabiotAnfallare: Lucas, Di Maria, Cavani, Draxler, Ben ArfaTrolig startelva (4-3-3): Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Verratti, Rabiot, Matuidi - Di Maria, Cavani, DraxlerNär: Tisdag 14/2, klockan 20:45Var: Parc des Princes, ParisTV: Viasat Sport Premium, ViaPlay

0 KOMMENTARER 229 VISNINGAR 0 KOMMENTARER229 VISNINGAR ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-02-14 03:43:37

ANNONS:

Fler artiklar om PSG

PSG

2017-02-14 03:43:37

PSG

2017-02-08 00:54:00

PSG

2017-02-04 22:59:05

PSG

2017-01-31 11:55:00

PSG

2017-01-30 03:43:00

PSG

2017-01-14 18:51:06

PSG

2016-12-22 17:29:44

PSG

2016-12-21 22:41:00

PSG

2016-12-17 18:51:00

PSG

2016-12-12 12:26:56

ANNONS:

Det är dags för åttondelsfinalerna att ta sin början i Champions League och för PSG är det ett välbekant motstånd som kommer på besök på Parc des Princes under tisdagskvällen, FC Barcelona.PSG tog emot Lille på Parc des Princes under tisdagskvällen och det var en match som inte bjöd på mycket förens de sista 20 minuterna. 2-1 slutade matchen efter att Lucas lyckats peta in PSGs andra mål på övertid.PSG resten till Dijon i den 23.e omgången av Ligue 1 och det var en match som slutade 3-1 till PSGs favör efter två sena mål av huvudstadslaget. En vinst som betyder att PSG nu klättrar upp på en andra plats, tre poäng bakom serieledarna Monaco.Den galna perioden är här, Silly Season i denna artikeln finner du det senaste kring de senaste ryktena om spelare in och ut från Paris Saint-Germain.PSG tog emot Monaco på Parc des Princes i ett toppmöte i Ligue 1. Och det var en underhållande match vi fick se på söndagskvällen i Paris som slutade 1-1 efter ett straffmål av PSG och ett sent kvitteringsmål på övertid av Monaco.PSG gästade Rennes i årets för match i Ligue 1. Och trots ett stort spelövertag blev det bara ett mål i matchen signerat nyförvärvet Julian Draxler.PSGs lagkapten Thiago Silva har förlängt sitt kontrakt med två år vilket kommer hålla honom kvar i PSG till 2020 och mycket tyder på att han kommer avsluta sin professionella karriär i klubben.En vinst var det enda som gällde när bottenlaget Lorient kom på besök till den franska huvudstaden för den sista matchen i Ligue 1 innan vinteruppehållet. Och publiken fick se en målshow och en välbehövlig vinst när PSG besegrade Lorient med 5-0 och en pressad Emery får nu lite arbetsro under uppehållet.PSG gästade Guingamp under lördagen där svenske målvakten Karl-Johan Johnsson stod för en fantastisk insats och var en stor anledning till att Guingamp vann med 2-1. För PSG är det nu krisvarning, tre raka matcher i Ligue 1 utan vinst.Lottningen genomfördes vid lunchtid under måndagen i Nyon. Och PSG fick ett lag som man stött på ett flertal gånger de senaste säsongerna, FC Barcelona.