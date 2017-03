2017-03-19 21:00

PSG - Lyon



Inför Paris SG - Lyon: "Vi måste visa att vårat uttåg från Champions League var en olyckshändelse"

Innan spelarna drar iväg på landslagssamling så är det ett toppmöte i Ligue 1 som väntar när PSG tar emot Lyon på Parc des Princes

Toppmöte i Ligue 1 avslutar den 30.e omgången när Olumpqiue Lyonnais kommer på besök till den franska huvudstaden. Ett Lyon som visat prov på fin form under 2017 och ett PSG som fortfarande har mycket att bevisa att förlusten i Barcelona inte sänkte laget totalt.



Paris SG

Efter den urusla matchen i Barcelona förra veckan så reste laget till Lorient för ett möte med ligans sämsta lag, men det var en match som endast slutade 2-1 till PSG och frågan många ställer sig är hur mycket förlusten mot Barcelona har påverkat och påverkar laget just nu.



Med åtta omgångar kvar i i Ligue 1 och tre poäng bakom Monaco så gäller det att PSG höjer sig rejält från de två sista matcherna för att ha någon chans att gå ikapp Monaco som just nu går som tåget både i ligan och ute i Europa, och det är väll kanske just det som gör att PSG har en liten fördel. Monaco gick vidare i Champions League, något PSG inte gjorde och kanske kan det "rädda" PSGs säsong då Monaco kommer spela fler matcher och ha prioriteringar på Champions League.



Lyon står för motståndet en match som är oerhört viktig med tanke på att det är landlsaguppehåll efter helgen och den första matchen PSG spelare när spelarna är tillbaka från sina respektive landslagsuppdrag är en cupfinal mot Monaco.

Värt att notera är också att detta kommer vara första matchen som PSG spelar på Parc des Pricnes sedan förlusten mot Barcelona, och anledningen till att jag nämner det är att det var minst sagt tråkiga scener när PSG kom hem från Barcelona där PSG fans visade sitt missnöje och där bl.a Motta körde på en supporter påväg från flygplatsen i Paris.



Emery's presskonferens



Återkomsten till Parc des Princes

"Vi vill visa att vi är i gott slag, vi har vunnit 15 av våra 18 senaste matcher. Målet är att bygga vårat självförtroende och vinna tillbaka fansen. Matchen mot Lyon är en mycket bra möjlighet att visa vilken nivå det här laget håller. När vi spelar på hemmaplan så måste vi ge allt, vi har ibland haft svåra matcher...den här matchen mot Lyon måste visa att vårat uttåg från Champions League var en olyckshändelse"



Känslan i truppen

"Efter förlusten mot Barcelona så visade laget mot Lorient att vi vill vara med och tampas om förstaplatsen i ligan. Vi gick inte vidare i Barcelona men vi har fortfarande tre mål att uppnå denna säsong, ligan, franska cupen samt ligacupen. Söndagens match mot ett lag i mycket god form måste visa att vårat lag gör bra ifrån sig, det är en mycket stor match."



Läget i laget

Emery bekräftade på presskonferensen att Meunier är den enda skadad och Kimpembe är avstängd så dessa två missar matchen. Annars är Motta, Matuidi och Kurzawa tillbaka i träning och med i truppen.

Med tanke på att Meunier är skadad och Kimpembe avstängd så har inte Emery något val än att spela Aurier trots hans dåliga uppförande i matchen mot Lorient där han inte var påklädd överhuvudtaget när Emery ville ha in honom mitt i matchen då Meunier skadade sig. Men Emery har inget val och Aurier lär starta.

Bortsett från det så kommer det nog inte vara några konstigheter i startelvan då detta är en mycket stor match och viktiga poäng på spel så Emery kommer sätta ut sina bästa mannar på planen.



Kallad trupp:

Målvakter: Areola, Trapp

Backar: Marquinhos, Maxwell, Kurzawa, Aurier, Silva

Mittfältare: Matuidi, Verratti, Nkunku, Pastore, Rabiot, Motta

Anfallare: Lucas, Di Maria, Cavani, Draxler, Ben Arfa, Guedes



Trolig startelva (4-3-3): Trapp - Aurier, Marquinhos, Silva, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Matuidi - Lucas, Cavani, Draxler



Paris SG - Lyon

När: Söndag 19/3, klockan 21.00

Var: Parc des Princes

TV: TV3 Sport, ViaPlay

0 KOMMENTARER 81 VISNINGAR 0 KOMMENTARER81 VISNINGAR ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-03-19 01:34:35

ANNONS:

Fler artiklar om PSG

PSG

2017-03-19 01:34:35

PSG

2017-03-09 02:59:00

PSG

2017-03-08 08:36:35

PSG

2017-02-27 04:04:24

PSG

2017-02-25 20:48:47

PSG

2017-02-19 22:59:54

PSG

2017-02-14 22:35:00

PSG

2017-02-14 03:43:37

PSG

2017-02-08 00:54:00

PSG

2017-02-04 22:59:05

ANNONS:

Innan spelarna drar iväg på landslagssamling så är det ett toppmöte i Ligue 1 som väntar när PSG tar emot Lyon på Parc des PrincesPSG reste till Barcelona med en behaglig 4-0 ledning från det första mötet och med historiken att något lag aldrig lyckats vinna ett dubbelmöte efter att ha förlorat det första med 4-0 så kändes det hyffsat säkert, oj så fel man hade. Barcelona körde över PSG och vann med hela 6-1 på Camp nou.Efter 4-0 hemma reser nu PSG till Barcelona för returmötet i Champions League åttondelsfinal. Ingen har någonsin lyckats vända ett dubbelmöte efter att ha förlorat med 4-0 men det som står klart inför match är att gästerna inte kommer få det lätt.PSG gästade Marseille på söndgskvällen i ssongens sista Le Classique, men det kommer vara en match som PSG spelarna sent kommer glömma. PSG dominerde från start till slut och hade efter en kvart spelad en 2-0 ledning i en match som slutade med hela 5-1 till PSG.Det är dags för säsongens andra Le Classique när PSG gästar Marseille på ett slutsålt Stade Velodrome, två lag som är i god form och som kommer jaga tre poäng.PSG tog emot Toulouse hemma på Parc des Princes under söndagskvällen och efter den enastående matchen mot Barcelona i veckan så var förhoppningarna stora att vi skulle bjudas på underhållning även ikväll, så blev inte fallet. PSG med 74% i bollinnehav lyckades inte få hål på Toulouse och matchen slutade 0-0.PSG tog emot Barcelona på Parc des Princes under tisdagen i den första av två åttondelsfinaler. Och det var en match som på förhand såg ut att bli en jämn match mellan lagen men så blev det inte, PSG körde över Barcelona och dominerade från första minut till sista när PSG vann med 4-0.Det är dags för åttondelsfinalerna att ta sin början i Champions League och för PSG är det ett välbekant motstånd som kommer på besök på Parc des Princes under tisdagskvällen, FC Barcelona.PSG tog emot Lille på Parc des Princes under tisdagskvällen och det var en match som inte bjöd på mycket förens de sista 20 minuterna. 2-1 slutade matchen efter att Lucas lyckats peta in PSGs andra mål på övertid.PSG resten till Dijon i den 23.e omgången av Ligue 1 och det var en match som slutade 3-1 till PSGs favör efter två sena mål av huvudstadslaget. En vinst som betyder att PSG nu klättrar upp på en andra plats, tre poäng bakom serieledarna Monaco.