2017-02-26 21:00

Marseille - PSG

1-5



Målkalas när PSG segrade i Le Classique

PSG gästade Marseille på söndgskvällen i ssongens sista Le Classique, men det kommer vara en match som PSG spelarna sent kommer glömma. PSG dominerde från start till slut och hade efter en kvart spelad en 2-0 ledning i en match som slutade med hela 5-1 till PSG.

Första halvlek

Mål!

Efter fem minuter spelde fick PSG en frispark precis inne på



PSG spelade bra i inledningen av matchen och man tryckte på för ett andra mål som var väldigt nära i den 12.e minuten när Lucas slog en perfekt hörna mot straffpunkten där Kurzawa nådde högst och fick till en bra nick mot mål som Pele kunde styra över ribban.



Marseille var inte ofarliga i inledningen av matchen och man fick en riktigt bra målchans efter en kvart spelde genom Payet som vek in från sin vänsterkant och provade på ett skott som gick precis utanför stolpen.



Mål! Minuten efter Payets målchans så gick PSG till attack och man levererde ett mönster anfall när Verratti hittade Pastore precis utanför straffområdet och argentinaren gjorde en elegant touch på bollen som gick fram till Cavani som kom fri mot Pele och kunde chippa in 2-0 till PSG efter 16 minuter spelade.



I den 23.e minuten så bjöds PSG på en målchans efter att Evra och Rolando spungit ihop utanför straffområdet på vänsterkanten och Lucas fick fri yta att springa på och hade Pele framför sig och en försvarare till vänster och sedn fanns Cavani fri vid straffpunkten men Lucas tog, med facit i hand, fel beslut och sköt själv en boll som Pele räddade men släppte retur ut mot Cavani som försökte cykelsparka in bollen som gick flera meter över mål.



Det var en total PSG dominans i första halvlekens 35 inledande minuter och det var först när det var tio minuter kvar av frsta halvlek som tempot gick ner och Marseille började ta över en aning. Men bortsett från Payets målchans i inledningen av matchen så var det PSG som hade allt i den första halvleken.



Andra halvlek

Mål! PSG öppnade andra halvlek precis som första, perfekt. Rabiot lobbade in en boll mot straffområdet som Fanni i Marseille försvaret tog ner på bröstet men fick sedan inte bort bollen och Kurzawa kunde slå ett inlägg längs marken som gick förbi Matuidi och fram till Lucas som kunde skjuta in bollen i mål, 3-0 PSG.



Emery gjorde sitt försa byte i den 55.e minuten där Pastore klev av och in kom Draxler.



PSG var dominanta i det mesta, speciellt i luftrummet där Kurzawa återigen från en hörna slagen av Lucas var så nära att kunna nicka in 4-0 till PSG men Pele stod bra placerad och kunde rädda den nicken från Kurzawa.



Mål! Sju minuter hade Draxler hunnit vara på planen innan han satte bollen i mål. Menier tog sig fram och förbi på högerkanten och slog ett perfekt inlägg mot Draxler som kom löpandes från sin högerkant och satte dit bollen i mål, 4-0 PSG.



Mål! Marseille skulle få ett tröstmål i den 69.e minuten när Payet slog in en frispark från hörnflaggan, ett inlägg som Trapp boxade rakt ut och reture gick till Marseille spelare som provade ett skott men fick en grov felträff som istället blev en perfekt passning fram till Fanni i straffområdet som kunde skjuta in reduceringen 4-1.



Med 20 minuter kvar av matchen så tog Marseille över mer och mer men glädjen och hoppet skulle släckas snabbt efter deras reduceringsmål.



Mål! Återigen så var det slarv från Marseille försvaret som gjorde att Lcas kunde sno åt sig bollen på högerkanten och kunde chipa bollen in i strffområdet där Verratti promenerade med bollen mot straffpunkten tills han släppte den bakåt till Matuidi som fick på en rejäl träff och kunde se bollen gå i mål, 5-1 PSG.



PSG dominerade matchen frn start till slut och Marseille fick aldrig någon chans att komma in i matchen. 5-1 till PSG i Le Classique om man är nu tre poäng bakom serieledande Monaco.



Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain 1 - 5

Bollinnehav: 48% - 52%

Skott: 13 - 20

Skott på mål: 3 - 13

Hörnor: 5 - 7

Marseille-PSG Yohann Pele

Hiroki Sakai

Rod Fanni

Rolando

Patrice Evra

Maxime Lopez

William Vainqueur

Andre Zambo Anguissa

Florian Thauvin

Clinton N'Jie

Dimitri Payet



Avbytare

Henri Bedimo

Remy Cabella

Doria

Antoine Rabillard

Brice Samba

Morgan Sanson

Gregory Sertic

Kevin Trapp

Thomas Meunier

Marquinhos

Thiago Silva

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Adrien Rabiot

Blaise Matuidi

Lucas

Edinson Cavani

Javier Pastore



Avbytare

Alphonse Areola

Serge Aurier

Hatem Ben Arfa

Angel Di Maria

Julian Draxler

Presnel Kimpembe

Christopher Nkunku



2017-02-27 04:04:24

