Marquinhos förlänger till 2022

Mitt i sillyseason tider får vi ett glädjande besked att Marquinhos har förlängt med PSG fram till 2022. Marquinhos som varit en jagad man sedan han kom till PSG från Roma 2013. Barcelona har jagat honom i princip varje år och denna sommar var det Inter som sades vara ett lag som visat intresse för Marquinhos.

Därför är det extra skönt att idag få se klubben annonsera att Marquinhos förlängt sitt kotnrakt till 2022, brassen hade ett kontrakt som gick ut 2019 men har nu alltså lagt på ytterligare två år.



Efter att hans mittbackskollega Silva förlängde samt Cavani och Kimpembe så fortsätter PSG att låsa upp sin core av spelare och vi kan förväntas oss att det kommer bli mer kontraktförlängningar under säsongen.



Marquinhos

"Jag har alltid sagt att jag är glad över att spela i Paris Saint-Germain och detta kontrakt är bara ytterligare ett bevis på mitt förtroende till klubben.

Jag känner mig väldigt bra i klubben och tillsammans med den här gruppen av spelare som jag tillbringar varje dag tillsammans med. Jag har här i Paris hittat den perfekta platsen att utvecklas och hoppas att få vinna många titlar. Jag har kunnat mäta mig med de framsteg som PSG gjort vilket också har lett till att jag fått spela i landslaget.

Jag ser verkligen fam emot att få starta ny försäsong med mina lagkamrater och ge mitt allra bästa så att vårat lag fortsätter att göra våra fans stolta de kommande månaderna."



President Nasser Al-Khelaïfi

"Marquinhos kontraktförlängning gör mig väldigt glad. Utöver att han är en fantastisk fotbollsspelare så är Marquinhos en fantastisk person och har en underbar attityd. Ända sedan han kom till Paris så har han utvecklat en stark relation till våran klubb., våra fans och staden vars färger vi så stolta bär.

På fyra år så har han utvecklats in i vårat lag och vi har sett honom steg för steg bli en av de bästa försvararna i världen, trots sin unga ålder. Marquinhos tror verkligen på Paris Saint-Germain's förmåga att möta hans ambitioner och ta honom till toppen."



2017-07-01

