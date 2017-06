Officiellt: Antero Henrique ny sportdirektör för PSG

PSG har letat efter en sportdirektör ända sedan Leonardo fick lämna 2013. Sen dess har värvningarna ifrågasatts och ingen rödlinje har funnits i klubbens värvningsstrategi. Även om Oliver Letang och nu senast Patrick Kluivert lekt sportdirektör så har PSG alltså äntligen fått in en person på posten. Portos förre sportdirektör Antero Henrique presenterades på fredagskvällen som PSGs nya sportdirektör.





Det har varit på gång länge att Antero Henrique skulle ta över som ny sportdirektör efter att Oliver Letang mer eller mindre fått foten och Patrick Kluivert inte levt upp till förväntningarna, även om den sistnämnde aldrig riktigt hade titeln sportdirektör.



Rykten från media säger att PSG inte kunnat sätta in den offensiv på marknaden som man velat då man vill höra sig för vilken strategi Antero Henrique har. Namn som nämns är Aubameyang från Dortmund men först vill PSG veta hur Alexis Sanchez ställer sig till en flytt till den franska huvudstaden. Med Antero Henrique på plats i Paris kan vi nu kanske äntligen få lite ordning på värvningarna och se en tydlig strategi hur klubben tar in spelare.

Men det är inte bara spelare in som man väntar på att Henrique ska ta beslut om, rykten säger att Henrique inte ska vara förtjust i Emery och att han gärna ser en annan tränare vid rodret, men där har presidenten Nasser Al-Khelaifi sagt att Emery stannar till 200%, sista ordet är inte sagt ännu.



Antero Henrique som är 49 år anslöt till Porto redan 1990 och klättrade sedan hela vägen till videpresident i klubben, tills han lämnade i september 2016. Och Porto är en klubb som ofta får beröm för hur de sköter sin transfermarknad och tittar man på namn som Henrique fick till klubben under sin tid där så hittar vi namn som: Falcao, Hulk, Guarin, Mangala, Jackson Martinez, James Rodriguez, Alex Sandro, Pepe, Danilo. Där de fyra sistnämnda är spelare som på lördag spelar CL-final för sina respektive lag.



"Jag är extremt nöjd över det förtroende som Nasser Al-Khelaifi har visat mig. PSG har givit mig ett stort ansvar och förtroende med de sportsliga uppgifterna här i klubben och jag kommer att jobba hårt för att möta dessa förväntningar.

Jag kan knappt vänta tills jag får börja använda min erfarenhet till att hjälpa denna klubb, en klubb som inom ett fåtal år har blivit en av de största i Europa.

Min ambition, min motivation är att jobba hårt varje dag för att skapa en vinnande dynamik för atthålla Paris Saint-Germain på den absoluta toppen i en lång framtid."

2017-06-02 18:49:28

