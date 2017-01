Paris SG - AS Monaco 1-1

PSG tog emot Monaco på Parc des Princes i ett toppmöte i Ligue 1. Och det var en underhållande match vi fick se på söndagskvällen i Paris som slutade 1-1 efter ett straffmål av PSG och ett sent kvitteringsmål på övertid av Monaco.

Andra halvlek

Paris Saint-Germain - AS Monaco 1-1

Båda lagen öppnade detta toppmöte på ett mycket bra sätt och det var tydligt från start att det var två av ligans mest talangfulla offensiva lag som befann sig på Parc des Princes.Monaco satte en rejäl press mot PSG under de första tio minuterna och med hjälp av sina ytterbackar så var man farliga på nästan varje anfall.Men det var PSG som fick matchens första målchans i den 11.e minuten efter att Lucas sprunigt på en långboll som letade sig in i straffområdet och brassen kunde nicka ner Silvas långboll bakåt till Cavani som provade på ett skott direkt som dock gick en bra bit utanför målet.Den stora skillnaden mellan lagen var att Monaco spelade det spelet som PSG fansen trodde man skulle få se under Emery, dvs. ett snabbt spel med mycket fart och snabba anfall.PSG stod för sitt vanliga spel med mycket passningar i sidled pch man tog god tid på sig i speluppbyggnaden där Monaco även satte en bra och hög press.Cavani skapade matchens andra målchans i den 23.e minuten när han sprang in mot mål och nickskarvade Meuniers inlägg men bollen gick rakt mot Subasic i Monaco målet som inte hade några problem med den nicken.PSG växte sig in i matchen och tog över mer och mer i första halvlek. Monaco lyckades fortfarande skapa en hel del anfall men det fanns inte samma oro när man gick till anfall som när PSG gjorde det.Efter 45 minuter spelade så hade vi fått se en mycket bra fotbollsmatch där det var två lag som verkligen gick framåt och bjöd publiken på en bra underhållning, ställning var dock fortfarande 0-0 efter första halvlek.Direkt i inledningen av andra halvlek så fick Monaco matchens bästa målchans efter att Silva drivit med bollen från sin högerkant och vek in mot straffområdet där han passade vidare till Falcao som fick på ett mycket bra skott som Trapp kunde göra en kanonräddning på.Returen gick ut till Lemar som också hade ett bra läge men skottet täcktes av Rabiot.PSG tvingades till ett målvaktsbyte i den 52.a minuten efter att Trapp signalerat för en skada som tvingades kliva av och in kom istället Areola.Monaco fick en bra målchans i den 59.e minuten efter att Lemar slått ett bra inlägg längs marken som gick precis framför Areola och mittbacken Jemerson valde att hoppas över bollen istället för att peta in den och bollen gick istället igenom samtliga spelare och bort från farlighet för PSG.Emery gjorde sitt andra byte i den 60.e minuten, ett frivilligt och taktiskt sådant denna gång när Lucas klev av och in kom istället Di Maria.Monaco kämpade sig tillbaka in i matchen igen och i mitten av andra halvlek så var man det bättre laget och skapade ett flertal chanser och skapade en rejäl oro i försvaret hos PSG.I den 69.e minuten stod Meunier för en fantastisk prestation när han grundlurade både en och två Monaco försvarare innan han slog ett perfekt inlägg mot Di Maria som antingen fick en felträff eller som försökte lobba in bollen på volley, ett försök som nästan gick men Subasic såg ut att ha koll på bollen som gick precis över ribban.Matchen svängde rejält fram och tillbaka och i den 71.a minuten var det PSG som hade spelövertaget och Kurzawa slog ett inlägg mot Draxler som fick en bra chans på nick men tysken hade svårt att hålla nere nicken.I den 80.e minuten revs Draxler ner i straffområdet och domaren tvekar inte utan dömer straff för PSG.Cavani tog hand om straffen och kunde skjuta in matchens första mål, 1-0 PSGEmery gjorde sitt sista byte i den 85.e minuten där Draxler klev av och in kom nyförvärvet från Benfica , Goncalo Guedes som fick göra sin debut i PSG.På övertid såg tryckte Monaco på rejält och fick också utdelning. Silva hämtade bollen på högerkanten och drev in mott straffområdet där det var en del spelare och portugisen provade på ett skott som gick i mål, ett skott som inte såg så farligt ut men inget Areola var i närheten av.Matchen slutar 1-1 mellan topplagen i Ligue 1 , en match som svängde fram och tillbaka och kanske var ett oavgjort resultat inte helt orättvist även om PSG var det bättre laget över 90 minuter.Bollinnehav: 56% - 44%Skott: 12 - 14Skott på mål: 4 - 7Hörnor: 4 - 13