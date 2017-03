2017-03-19 21:00

PSG - Lyon

2-1



Paris SG - Lyon 2-1

Efter en svag inledning av PSG så lyckades man vända matchen och vinna mot Lyon på ösndagskvällen

Första halvlek

PSG tog kommandot i matchen direkt med sitt stora bollinnehav men det var Lyon som fick matchens första målchans och mål.



Mål! I den 5.e minuten fick Lyon en hörna som Fekir slog in mot straffpunkten och Rafael skarvade bollen mot bortre stolpen där Lacazette löpte förbi bakom Maxwell och nickade in 1-0 till gästerna.



Tre minuter efter fick Lyon ytterligare en hörna och ännu en gång slog Fekir in bollen perfekt och Diakhaby fick bra träff på bollen med pannan och Trapp hade problem med bollen men lyckades rädda den på mållinjen.



PSG fick inte till något spel alls på Lyons planhalva och frustrationen började redan i första halvlek där både Rabiot & Cavani fått varsit gult kort.



Mål! PSG tog sig in i matchen och efter 33 minuten kunde man också få in kvitteringen efter att Pastore dribblat och väggspelat sig igenom försvaret med Di Maria för att sedan passa in bollen till Rabiot som kunde skjuta in bollen i mål, 1-1.



I den 37.e minuten kom Depay fri mot Trapp och lyckades dribbla sig förbi tysken men Depay lade sig ner och hoppades på straff som uteblev. Ett fantastiskt läge för Lyon och om Depay hade stått på benen hade ha nenkelt kunnat peta in 2-1 till PSG.



Mål! Istället var det PSG som gick på offensiven och återigen var det Pastore som stod för assisten när han hittade Draxler i straffområdet som enkelt kunde placera in 2-1 till PSG.



Andra halvlek

PSG öppnade andra halvlek i ett mycket lugnare och säkrare tempo där man spelade runt bollen inom laget och fick Lyon att jaga boll.



Emery gjorde sitt första byter i den 53.e minuten där Draxler klev av och in kom istället Matuidi.



Andra halvlek var ett rejält sömnpiller där PSG såg ut att bara vilja spela av matchen och Lyon hade inte orken att prestera eller leverera den fotboll man visade upp i första halvlek.



Matchens spelare Javier Pastore blev utbytt till publikens applåder i den 78.e minuten, Lucas kom in istället.



Trots en svag inledning lyckas PSG vända matchen och vinner med 2-1 och är fortsatt tre poäng bakom serieledande Monaco.



Paris SG - Lyon 2 - 1

Bollinnehav: 50% - 50%

Skott: 12 - 10

Skott på mål: 4 - 2

Hörnor: 7 - 10

PSG-Lyon Kevin Trapp

Serge Aurier

Marquinhos

Thiago Silva

Maxwell

Marco Verratti

Adrien Rabiot

Javier Pastore

Angel Di Maria

Edinson Cavani

Julian Draxler



Avbytare

Alphonse Areola

Hatem Ben Arfa

Goncalo Guedes

Layvin Kurzawa

Lucas

Blaise Matuidi

Thiago Motta

Anthony Lopes

Rafael

Mouctar Diakhaby

Mapou Yanga-Mbiwa

Jeremy Morel

Maxime Gonalons

Corentin Tolisso

Mathieu Valbuena

Nabil Fekir

Memphis Depay

Alexandre Lacazette



Avbytare

Maxwel Cornet

Sergi Darder

Jordan Ferri

Rachid Ghezzal

Mathieu Gorgelin

Christophe Jallet

Lucas Tousart



