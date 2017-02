2017-02-19 21:00

PSG - Toulouse

0-0



Paris SG - Toulouse 0-0: Tillbaka till vardagen

PSG tog emot Toulouse hemma på Parc des Princes under söndagskvällen och efter den enastående matchen mot Barcelona i veckan så var förhoppningarna stora att vi skulle bjudas på underhållning även ikväll, så blev inte fallet. PSG med 74% i bollinnehav lyckades inte få hål på Toulouse och matchen slutade 0-0.

Första halvlek

Emery gjorde fem ändringar från senaste matchen mot Barcelona som

En av spelarna som fick chansen ikväll var Lucas som efter en kvart spelad hittade ett samarbete med Rabiot och duon visade prova på fotbollsgodis och det hela slutade också med att Lucas kunde få iväg ett bra avslut mot mål men Lafont i Toulouse målet gjorde en mycket bra räddning.

PSG skapade en del del chanser i inledningen av matchen och man hade 75% av bollinnehavet mot ett Toulouse som redan från start hade en backlinje långt nere på egen planhalva och anfallare som var beredda på kontringar.

Den första kvarten var den bästa i första halvlek där PSG spelade med ett högt tempo och ett gästande lag som inte hade mycket att säga till om. Men efter den kvarten så gick kvalitén ner rejält och även om PSG skapade småchanser så var det aldrig riktigt nära, samma gällde för Toulouse som faktiskt hittade några chanser i första halvlek men Trapp behövde aldrig ingripa. 0-0 efter 45 minuter spelade.



Andra halvlek

Emery verkade inte vara nöjd med vad hans mannar presterat de första 45 minuterna. Ett direkt byte i halvtid gjordes där Verratti kom in och Nkunku fick kliva av.

Verratti kom direkt in i matchen och med det fick PSG också en tempohöjning.

Matchens bästa målchans kom i den 52.e minuten efter att Cavani dribblat sig förbi Toulouse försvararna och sedan testat ett skott ur en snäv vinkel som Lafont släppte retur på och med nästan helt öppet mål så fick Cavani en andra chans men sköt i stolpen och ut.

Med en halvtimme kvar av matchen började PSG trycka på rejält mot Toulouse mål och Marquinhos var i den 67.e minuten mycket nära att ge hemmalaget ledningen efter att han kommit upp bra på en hörna slagen av Lucas, men nicken rensades undan på mållinjen av Toulouse försvarare.

Emery gjorde sitt andra byte i den 70.e minuten där Draxler klev av och Pastore kom in.

Sista bytet kom bara minuter efter där Lucas fick kliva av och Ben Arfa fick spela den sista kvarten.

PSG fotrsatte trycka på de sista 15 minuterna men som i hela matchen igenom så hade man mycket bollinnehav (74% totalt) men det var väldigt få farligheter man bjöd på, matchen slutade 0-0.



Paris SG - Toulouse 0 - 0

Bollinnehav: 74% - 26%

Skott: 14 - 2

Skott på mål: 4 - 1

Hörnor: 7 - 2

PSG-Toulouse Kevin Trapp

Serge Aurier

Marquinhos

Presnel Kimpembe

Maxwell

Christopher Nkunku

Thiago Motta

Adrien Rabiot

Lucas

Edinson Cavani

Julian Draxler



Avbytare

Alphonse Areola

Hatem Ben Arfa

Goncalo Guedes

Blaise Matuidi

Thomas Meunier

Javier Pastore

Marco Verratti

Alban Lafont

Kelvin Amian Adou

Issa Diop

Christopher Jullien

Francois Moubandje

Alexis Blin

Jessy Pi

Corentin Jean

Oscar Trejo

Martin Braithwaite

Andy Delort



Avbytare

Jimmy Durmaz

Mauro Goicoechea

Pavle Ninkov

Somalia

Issiaga Sylla

Ola Toivonen

Steeve Yago



2017-02-19 22:59:54

