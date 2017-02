2017-02-14 20:45

PSG - Barcelona

4-0



PSG - Barcelona 4-0: PSG krossade Barcelona

PSG tog emot Barcelona på Parc des Princes under tisdagen i den första av två åttondelsfinaler. Och det var en match som på förhand såg ut att bli en jämn match mellan lagen men så blev det inte, PSG körde över Barcelona och dominerade från första minut till sista när PSG vann med 4-0.

Första halvlek

Matchen startade i ett väldigt högt tempo med



PSG fick matchens första målchans i den 10.e minuten efter att Rabiot och Matuidi samarbetat bra på vänsterkanten och där Matuidi fick bollen i straffområdet och fick på ett bra skott som Ter Stegen gjorde en snygg enhands räddning på.



Mål! Efter en enorm press från PSG så lyckades man få en frispark strax utanför straffområdet. Di Maria tog hand om frisparken och knorrade in den elegant i mål, 1-0 PSG.



Barcelona fick sin första målchans i den 27.e minuten och man borde haft en kviottering när man gick till omställning och Neymar hittade André Gomes som kom fri mot Trapp som gjorde en bra räddning på Gomes skott och bollen gick via och mellan benen på Trapp och ut till en hörna.



Barcelona tog sig in i matchen efter en halvtimme spelad och började ta över bollinnehavet mer och mer, vilket öppnade för omställningar och kontringar för PSG.

Och i den 34.e minuten kunde PSG gå på kontring i form av Di Maria som slog bollen till Draxler som utmanade försvaret och tog sig förbi och provade skott men hans landsman i målet kunde rädda bollen ut till en hörna.



Mål! PSG gjorde sitt andra mål i den 40.e minuten efter att Rabiot vunnit boll på mittplan och Verratti drev bollen framåt och petade bollen fram till Draxler som kunde skjuta in 2-0 till PSG.



Andra halvlek

Mål! PSG öppnade andra halvlek på absolut bästa sätt. I den 54.e minuten så drev Kurzawa fram bollen från mittplan och släppte bollen sedan till Di Maria som inte riktigt visste vad han skulle göra med bollen, han försökte passa men hittade inget bra läge så argentinaren gick på skott och sköt in bollen elegant i mål, 3-0 PSG.



PSG fortsatte att trycka på offensivt trots att man hade en 3-0 ledning. Kurzawa slog in ett bra inlägg mot straffområdet som Cavani försökte slänga sig fram på och nå bollen men den gick någon meter för långt fram och ut till en inspark.



Emery gjorde sitt första byte i den 60.e minuten, tvåmåls skytten Di Maria klev av och in kom istället Lucas.



I den 68.e minuten fick en av matchens bästa spelare, Verratti problem med sin vänstra vad, troligtvis kramp pch italienaren blev utbytt. In kom istället Nkunku.



Mål! I den 71.a minuten utökade PSG till 4-0 efter att Meunier dribblat sig förbi Neymar på egen planhalva och tog sedan med sig bollen upp mot Barcelonas straffområde där han passade Cavani som sköt in 4-0 till PSG.



PSG dominerade hela matchen. Barcelonas enda skott på mål var via en nick som tog i stolpen från Umtiti på Rakitic hörna i den 83.e minuten.



PSG vinner den första matchen av två i detta åttondels möte och det var en match som PSG dominderade från start till slut och Barcelona hade aldrig någon chans.



Paris SG - FC Barcelona 4-0

Bollinnehav: 43% - 57%

Skott: 12 - 5

Skott på mål: 10 - 1

PSG-Barcelona Kevin Trapp

Thomas Meunier

Marquinhos

Presnel Kimpembe

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Adrien Rabiot

Angel Di Maria

Blaise Matuidi

Julian Draxler

Edinson Cavani



Avbytare

Alphonse Areola

Serge Aurier

Hatem Ben Arfa

Lucas

Maxwell

Christopher Nkunku

Javier Pastore

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Andre Gomes

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Jeremy Mathieu

Rafinha

Ivan Rakitic

Denis Suarez



