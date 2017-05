2017-05-27 21:00

Angers - PSG

0-1



PSG fick avsluta säsongen med en seger

PSG mötte Angers i finalen av Coupe de France 2017 och det såg länge ut att gå mot förlängning men i matchens sista minut så skruvade Di Maria en hörna som gick via Angers spelare och in i eget mål.

PSG vinner Coupe de France och får avsluta säsongen med en titel.

Första halvlek





Redan efter tio minuter så hade PSG lyckats hota Angers två gånger, men inte genom det vanliga spelet som vi är vana vid att se PSG spela med mycket bollinnehav. Istället var det omställningarna som skapade problem för Angers försvaret.



I den 12.e minuten fick Matuidi en jättechans att ge PSG ledningen efter en superb genomskärare från Di Maria men Matuidi fick inte till avslutet och Letellier kunde relativt enkelt rädda den chansen.



Angers fick matchens bästa målchans inden 26.e minuten efter att laget lyckats hålla sig kvar utanför PSGs straffområde efter en frispark.



Pepe fick på ett kanon skott som tog i stolpen och rakt ut till Pepe som slog ett inlägg som Thomas nickade mot mål men Areola kunde greppa bollen.



Andra halvlek

PSG tog över mer och mer i andra halvlek och Angers började satsa på försvar redan från avspark i den andra halvleken.



Matuidi fick ytterligare en chans att ge PSG ledningen efter att Verratti passat fram fransmannen som lyckades få iväg ett skott precis innan bollen gick över kortlinjen men Letellier i Angers målet gjorde en mycket bra räddning på Matuidis skott.



Med 20 minuter kvar av ordinarie tid så gjorde Emery sitt första byte. Draxler klev av och in kom istället Pastore.



I den 84.e minuten slog Pastore en långboll för Cavani att springa på och med en försvarare vid sin sida kom Cavani fri mot målvakten men fick inte till avslutet och sköt bollen utanför mål.



Mål! I den 91.a minuten så fick PSG en hörna som Di Maria slog mot första stolpen och via en Angers försvarare så gick bollen in i mål, 1-0 PSG.



PSG avslutar säsongen 16/17 med en titel där man besegrar Angers i finalen av Coupe de France.



Angers-PSG Alexandre Letellier

Issa Cissokho

Ismael Traore

Romain Thomas

Vincent Manceau

Baptiste Santamaria

Cheikh Ndoye

Thomas Mangani

Nicolas Pepe

Famara Diedhiou

Karl Toko Ekambi



Avbytare

Jonathan Bamba

Kevin Berigaud

Pierrick Capelle

Mateo Pavlovic

Denis Petric

Gilles Sunu

Flavien Tait

Alphonse Areola

Serge Aurier

Marquinhos

Thiago Silva

Maxwell

Marco Verratti

Thiago Motta

Blaise Matuidi

Angel Di Maria

Edinson Cavani

Julian Draxler



Avbytare

Goncalo Guedes

Presnel Kimpembe

Giovani Lo Celso

Lucas

Javier Pastore

Adrien Rabiot

Kevin Trapp



På Twitter: @AndKarlsson

2017-05-27 23:09:00

