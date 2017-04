PSG ligacup-mästare

PSG är franska ligacup-mästare efter att ha besegrat Monaco med 4-1 i Lyon på lördagskvällen.

Första halvlek

Mål! PSG fick den absoluta bästa start på finalen när man i den 4.e minuten gjorde mål genom Julian Draxler. Verratti slog en öppnande passning till Di Maria som kom fri mot målvakten Subasic och spelade bollen i sidled till Draxler som kunde placera in 1-0 till PSG.



PSG förde matchen och dominerade bollinnehavet i de inledande 20 minuterna. Monaco hade väldigt lite boll och fick försvara sig mot ett PSG osm tryckte på med mycket folk.



Monaco tog sig in i matchen efter 20 minuter och man fick hålla bollen på PSGs planhalva och började skapa en hel del oroligheter.



Mål! Och målet skulle komma i den 28.e minuten efter en bra press från Monaco ett par minuter så lyckades man få iväg sitt första skott på mål som också gick in i mål. Lemar fick på en drömträff som gick rakt upp i Trapps vänstra hörn och det var kvitterat i finalen, 1-1



Cavani fick en ypperlig möjlighet att ge PSG ledningen i den 36.e minuten efter att Di Maria slagit in en hörna perfekt mot Silva som nickade bollen mot målet där Cavani stod och försökte klacka in bollen elegant men Subasic gjorde en makalös räddning.



Mål! Precis innan halvtidsvila så fick PSG till en kontring där Aurier sprang med bollen till Monacos planhalva för att sedan vända på spelet till Draxler som precis kunde få ner bollen på bröstet för att i sin tur spela bollen in mot straffområdet där Di Maria löpte in och kunde placera in 2-1 till PSG.



Andra halvlek

Monaco kom ut i andra halvlek och tog tag i matchen men man lyckades inte skap några farliga lägen utan det blev istället en hel del skott utanför straffområdet.



Mål! Istället var det PSG som ännu en gång kunde ställa om snabbt och Verratti stod vid utkanten avv straffområdet och slog en perfekt yttersida in mot straffområdet där Cavani laddade och drog till på volley och kunde se bollen gå in i mål, 3-1 PSG.



Emery gjorde sitt första byte i den 56.e minuten där Draxler fick kliva av och istället kom Pastore in.



Efter Cavanis mål så var det Monaco som förde matchen och man hade det mesta av bollinnehavet. PSG riktade in sig på att försvara och kontra den sista halvtimmen av matchen.



Matuidi kom in i matchens sista tio minuter, han ersatte Verratti. Och Emery's sista byte kom i den 85.e minuten när Motta klev av och Lucas kom in.



Mål! Cavani fastställde slutresultatet i den 89.e minuten efter ett samarbete med Di Maria som tog sig förbi sin man på vänsterkanten och slog in bollen mot Cavani som kunde bredsida bollen in på volley i mål, 4-1 PSG.



Monaco spelade offensivt från minut 60 och man försökte att få in två bollar men PSG spelade mycket bra defensivt och kunde istället hota Monaco på kontringar. PSG vinner välförtjänt med 4-1 och tar därmed sin första titel denna säsong.



AS Monaco - Paris SG 1 - 4

Bollinnehav: 41% - 59%

Skott: 13 - 11

Skott på mål: 2 - 7

Hörnor: 6 - 4