PSG - Lille

2-1



PSG - Lille 2-1

PSG tog emot Lille på Parc des Princes under tisdagskvällen och det var en match som inte bjöd på mycket förens de sista 20 minuterna. 2-1 slutade matchen efter att Lucas lyckats peta in PSGs andra mål på övertid.

Första halvlek

PSG öppnade matchen bästa och man var dominanta både i spelet och chanserna i inledningen av matchen.

Den bästa chansen i inledningen hade Aurier när ivorianen sträckte fram ett ben i luften på Di Marias frispark men bollen gick precis framför Aurier som var så när att stöta in bollen i mål.



Efter en halvtimme var spelad så hade publiken på Parc des Princes fått se en match där det bara handlade om PSG. Man hade i vissa stunder 80% i bollinnehav och samtliga skott på mål var från PSG. Men man var aldrig riktigt nära i sina chanser och Lille försvarade sig lågt och bra.



Trots den enorma PSG dominansen så var det Lille som fick matchen bästa målchans i den 37.e minuten när Corchia slog en hörna mot första stolpen som Beria nickade ner mot stolproten men Areola stod för en fantastisk räddning och kunde styra bort bollen.



Andra halvlek

Andra halvlek såg mycket ut som den första där PSG hade mycket boll och även om man skapade fler chanser i inledningen av andra så hade man väldigt svårt att få in bollen i mål.



Emery gjorde sitt första byte i den 62.a minuten där Rabiot kom in och ut gick Ben Arfa.

Tre minuter senare kom andra bytet där Lucas fick komma in och Draxler fick kliva av.



PSG blir mer och mer farligare i sina chanser i mitten av andra halvlek och målchanserna kom allt oftare från hemmalaget.



Mål! Di Maria slog in en frispark mot straffområdet som Cavani via axeln kunde nicka in i mål, 1-0 PSG i den 70.e minuten.



Trots PSGs ledningsmål så var det PSG som tryckte på för ett andra mål och Lille hade väldigt svårt att få låna bollen.



Mål! I den 86.e minuten bjöd PSG bortalaget på ett mål när bollen spelades hem till Areola som valde att dribbla bort sin motståndare, vilket han lyckades med men fick inte bort bollen efter det och Lille kunda skjuta in kvitteringsmålet 1-1.



Mål! PSG tryckte på med allt man hade i slutet och på övertidslog Aurier in bollen mot straffområdet där Matuidi tog emot bollen och sköt bollen som täcktes av Lille spelare men bollen tog sig ändå fram till Cavani som sköt ett skot som Eneyama nästan räddade men bollen gick via Eneyama och mot mål där Lucas kom springandes och slöt in bollen i mål, 2-1 PSG.



Ingen bra match av PSG men man får med sig tre viktiga poäng i jakten på förstaplatsen som Monaco just nu har med tre poängs försprång.



