2017-01-14 17:00

Rennes - PSG

0-1



Rennes - PSG 0-1: Draxlers mål räckte till seger

PSG gästade Rennes i årets för match i Ligue 1. Och trots ett stort spelövertag blev det bara ett mål i matchen signerat nyförvärvet Julian Draxler.

Första halvlek





Hemmalaget Rennes hade det väldigt svåret i inledningen av matchen och PSG skapade chans efter chans och testade målvakten Costil ett flertal gånger i början av matchen.



Rennes kom in i matchen i mitten av första halvlek och tog stundtals över bollinnehavet i matchen och skapade en viss oro i försvaret hos PSG.



I den 29.e minuten fick Verratti bollen i straffområdet och dirbblade förbi målvakten Costil som sedan tog tag i italienarens fötter och drog ner honom, bollen var långt ifrån Verratti, men domaren väljer att ge varning till Verratti.



Mål! I den 40.e minuten kom första målet i matchen och det var Draxler som fick göra sitt första mål i ligan i PSG tröjan efter att Verratti serverat tysken som befann sig strax utanför straffområdet och kunde placera in 1-0 till PSG.



Andra halvlek

Andra halvlek startade med ett betydligt lägre tempo än i den första. PSG ägde bollen och försökte skapa målchanser men hemmalaget Rennes försvarade sig bra och väntade på kontringar.



I den 60.e minuten så spelade Cavani fram Motta som kom fri i ett liknande läge som Verratti när italienaren blev fälld. Motta valde att följa sin landsman men Motta valde att självmant lägga sig ner även om han borde och skulle skjutit bollen i mål, det hela slutade med att Motta blev varnad.



Hemmalagets första målchans kom i den 68.e minuten när Grosicki spelade in bollen mot straffpunkten där Said fick ett mycket bra läge att göra mål men skottet gick rakt på Trapp som enkelt kunde greppa bollen.



Emery gjorde sitt första, andra och tredje byte inom loppet av sex minuter byte i den 70.e minuten Cavani klev av och in kom istället Ben Arfa. Bara minuter efter så gör PSG sitt andra byte, Draxler ut och Rabiot in.

Och PSGs sista byte blev Lucas av och Di Maria in.



Inbytte Rabiot fick en jättechans att avgöra matchen i den 83.e minuten där fransmannen fick på ett fantastiskt skott men Costill i Rennes målet stod för en mycket fin räddning.



Rennes försökte i slutkminterna att fixa en kvittering men PSG försvarade sig bra och hotade med omställningar.

PSG vinner med 1-0 efter ett mycket fint mål av Draxler.



Stade Rennes - Paris SG 0-1

Bollinnehav: 45% - 55%

Skott: 10 - 9

Skott på mål: 2 - 4

Hörnor: 4 - 2 PSG öppnade matchen på allra bästa sätt och borde haft en 1-0 ledning efter att Cavani missat en jättechans redan under första minuten av matchen.Hemmalaget Rennes hade det väldigt svåret i inledningen av matchen och PSG skapade chans efter chans och testade målvakten Costil ett flertal gånger i början av matchen.Rennes kom in i matchen i mitten av första halvlek och tog stundtals över bollinnehavet i matchen och skapade en viss oro i försvaret hos PSG.I den 29.e minuten fick Verratti bollen i straffområdet och dirbblade förbi målvakten Costil som sedan tog tag i italienarens fötter och drog ner honom, bollen var långt ifrån Verratti, men domaren väljer att ge varning till Verratti.Mål! I den 40.e minuten kom första målet i matchen och det var Draxler som fick göra sitt första mål i ligan i PSG tröjan efter att Verratti serverat tysken som befann sig strax utanför straffområdet och kunde placera in 1-0 till PSG.Andra halvlek startade med ett betydligt lägre tempo än i den första. PSG ägde bollen och försökte skapa målchanser men hemmalaget Rennes försvarade sig bra och väntade på kontringar.I den 60.e minuten så spelade Cavani fram Motta som kom fri i ett liknande läge som Verratti när italienaren blev fälld. Motta valde att följa sin landsman men Motta valde att självmant lägga sig ner även om han borde och skulle skjutit bollen i mål, det hela slutade med att Motta blev varnad.Hemmalagets första målchans kom i den 68.e minuten när Grosicki spelade in bollen mot straffpunkten där Said fick ett mycket bra läge att göra mål men skottet gick rakt på Trapp som enkelt kunde greppa bollen.Emery gjorde sitt första, andra och tredje byte inom loppet av sex minuter byte i den 70.e minuten Cavani klev av och in kom istället Ben Arfa. Bara minuter efter så gör PSG sitt andra byte, Draxler ut och Rabiot in.Och PSGs sista byte blev Lucas av och Di Maria in.Inbytte Rabiot fick en jättechans att avgöra matchen i den 83.e minuten där fransmannen fick på ett fantastiskt skott men Costill i Rennes målet stod för en mycket fin räddning.Rennes försökte i slutkminterna att fixa en kvittering men PSG försvarade sig bra och hotade med omställningar.PSG vinner med 1-0 efter ett mycket fint mål av Draxler.Bollinnehav: 45% - 55%Skott: 10 - 9Skott på mål: 2 - 4Hörnor: 4 - 2

Rennes-PSG Benoit Costil

Romain Danze

Mexer

Joris Gnagnon

Ludovic Baal

Gelson Fernandes

Sanjin Prcic

Benjamin Andre

Kamil Grosicki

Yoann Gourcuff

Aldo Kalulu



Avbytare

Dimitri Cavare

Adama Diakhaby

Edvinas Gertmonas

Pedro Henrique

Adrien Hunou

Wesley Said

Medhi Zeffane

Kevin Trapp

Thomas Meunier

Marquinhos

Thiago Silva

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Thiago Motta

Blaise Matuidi

Lucas

Edinson Cavani

Julian Draxler



Avbytare

Alphonse Areola

Hatem Ben Arfa

Angel Di Maria

Presnel Kimpembe

Maxwell

Christopher Nkunku

Adrien Rabiot



0 KOMMENTARER 137 VISNINGAR 0 KOMMENTARER137 VISNINGAR ANDREAS KARLSSON

På Twitter: @AndKarlsson

2017-01-14 18:51:06

ANNONS:

Fler artiklar om PSG

PSG

2017-01-14 18:51:06

PSG

2017-01-03 11:42:00

PSG

2016-12-22 17:29:44

PSG

2016-12-21 22:41:00

PSG

2016-12-17 18:51:00

PSG

2016-12-12 12:26:56

PSG

2016-12-11 22:41:09

PSG

2016-12-11 00:10:00

PSG

2016-12-06 22:38:21

PSG

2016-12-05 21:30:00

ANNONS:

PSG gästade Rennes i årets för match i Ligue 1. Och trots ett stort spelövertag blev det bara ett mål i matchen signerat nyförvärvet Julian Draxler.Den galna perioden är här, Silly Season i denna artikeln finner du det senaste kring de senaste ryktena om spelare in och ut från Paris Saint-Germain.PSGs lagkapten Thiago Silva har förlängt sitt kontrakt med två år vilket kommer hålla honom kvar i PSG till 2020 och mycket tyder på att han kommer avsluta sin professionella karriär i klubben.En vinst var det enda som gällde när bottenlaget Lorient kom på besök till den franska huvudstaden för den sista matchen i Ligue 1 innan vinteruppehållet. Och publiken fick se en målshow och en välbehövlig vinst när PSG besegrade Lorient med 5-0 och en pressad Emery får nu lite arbetsro under uppehållet.PSG gästade Guingamp under lördagen där svenske målvakten Karl-Johan Johnsson stod för en fantastisk insats och var en stor anledning till att Guingamp vann med 2-1. För PSG är det nu krisvarning, tre raka matcher i Ligue 1 utan vinst.Lottningen genomfördes vid lunchtid under måndagen i Nyon. Och PSG fick ett lag som man stött på ett flertal gånger de senaste säsongerna, FC Barcelona.Toppmöte på Parc des Princes ikväll och vi fick se två mål i vardera halvlek. Nice tog ledningen med 2-0 efter första halvlek och i andra var det Cavani som reducerade och kvitterade och fixade en poäng till PSG.PSG tar emot Nice i den 17.e omgången av Ligue 1 och det är ettan mot trean som möts i ett mycket intressant toppmöte.PSG hade allt i sina egna händer när kampen om gruppsegern skulle avgöras i sista omgången, vinst och man skulle vinna gruppen före Arsenal. Men PSG fortsatte sitt usla spel från helgen och fick bara 2- mot bulgariska Ludogorets hemma på Parc des Princes, uselt är bara förnamnet.Det är dags att avsluta gruppspelet i Champions League och på tisdagskvällen har PSG allt i egna händer när det kommer till att bli gruppetta eller inte när man tar emot bulgariska Ludogorets på Parc des Princes i Paris.