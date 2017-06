Silly Season 12/6: Verratti vill lämna

Den galna perioden är här, Silly Season i denna artikeln finner du det senaste kring de senaste ryktena om spelare in och ut från Paris Saint-Germain.

Rykten in

Rykten ut

Klara ut

Bortsett från "klara in" och "klara ut" är resten rykten plockade från medier runtom och bör i de flesta fall tas med en nypa salt.Uppdatering i röd text.(12/6) Tidigt i juni var det mer eller mindre klappat och klart att PEA skulle till PSG . Men när Henrique skrev på som ny sportdirektör så verkar allt ha förändrats och portugisen menar att PEA inte skulle passa in i spelsystemet. Klart är att PSG behöver en till anfallare och en ytter. PEA kan spela på båda positioner.(12/6) PSG letar ny mittfältare och både Emery och Henrique ser Fabinho som ett perfekt val. €50M ska man ha erbjudit men Monaco själva vill inte sälja till en direkt konkurrent.En ny mittback ska in då Emery endast haft tillgång till tre stycken under hela säsongen. Pepe ryktas starkt till PSG, med många starka reaktioner emot denna värvning. Pepe själv ska vara positiv till en flytt men PSG är osäkra på hans skador. Ett kontrakt ska isåfall vara på två år där lönen ska minska drastiskt under det andra året och även gå ner vid en längre skada.(12/6) Verratti ska genom sin agent Di Campli meddelat att han inte längre har någon motivation för att stanna i PSG. Kluben själva har inge navsikt att sälja italienaren och det går emot deras policy att sälja sina stjärnor. Men då Henrique inte lyckades komma fram till något vettigt när han under måndagen (12/6) träffade Verrattis agent så ser det verkligen ut som PSG kanske inte har något val. Återstår nu för Henrique att träffa Verratti själv under veckan för att om man når fram till en lösning. PSG ska erbjuda ett nytt kontrakt med en lön som skulle innebära att han dubblar sin nuvarande och blir en av klubbens bäst betalda. Men Di Campli har sagt till media att det längre inte handlar om pengar och att Juventus porjekt ser intressant ut.Men det är Barcelona och inte Juventus som ryktas ha kommit med ett erbjudande på €100M för Verratti, skulle PSG sälja Verratti så kommer Nasser och hela QSI ledningen göra allt för att inkludera något som ger dom förtur eller t.o.m skickar Neymar till Paris. Värt att komma ihåg är att QSI alltid backat Verratti och haft honom som sin kelgris "Vad Verratti vill ha, ska han få. Vill Verratti spela, ska han spela". Mycket talar ändå för att Verratti kan komma att spela i Paris även nästa säsong.(12/6) Di Maria hade en succé säsong under sin debut i PSG, hösten 2016 var dock inte lika imponerad och det pratades om en försäljning redan i vintras. Men argentinaren gjorde en fantastisk vår men trots det är hans framtid osäker. Det pratas om klubbar som Barcelona, Real Madrid samt Juventus. PSGs sportdirektör Antero Henrique ska idag (12/6) träffa Jorge Mendes i Italien, Di Marias agent.(12/6) Matuidi som efter hemma-EM inte alls kommit upp i den nivån vi är vana vid ser ut att lämna. Under hela den gångna säsongen så har fransmannen ryktats till England och Manchester United.(12/6) Aurier har förvisso spelat bra under sin tid i PSG, men problem utanför planen har gjort klubben mer osäker på hans framtid och då man förmodligen förstår att Auriers värde kan sjunka så kan han att komma säljas om ett rätt bud kommer in. Det pratas om klubbar från Italien men även Spanien.(12/6) Trots att han kom med Emery från Sevilla så har polacken inte fått något förtroende och har mestadels fått spela med reservlaget under den gångna säsongen. Antero Henrique ska träffa Inter i veckan för att förhandla en deal som skicka polacken till Italien.(12/6) Har spåtts en framtid som Frankrike s näste stormålvakt och efter en fantastisk säsong i Villarreal 15/16 så fick han chansen i PSG men tog den aldrig. Areola har sagt till Telefoot att klubben meddelat honom att PSG letar en ny målvakt, Areola vill inte vara tredje val. Valencia sägs vara heta på fransmannen.(12/6) Italienaren som var utlånad till Osasuna kommer at lämna PSG. Det ryktas att han har ett kontrakt klart med Torino men övergångssumman är inte spikad. Henrique kommer att träffas Torino i veckan för att avsluta affären.(12/6) Spanjoren fick, milt sagt, en värdelös start på sin tid i Paris och lånades i vintras ut till Las Palmas, samma klubb är mån om att få behålla Jesé, men helst på lån. PSG själva vill sälja.Maxwell och klubben har gemensamt kommit överens om att det inte blir någon förlängning för brassen och det mesta talar för att han lägger skorna på hyllan. En assisternade sportchefs roll till nya sportdirektören Henrique är något som föreslås och skulle passa Maxwell perfekt.