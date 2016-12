Silly Season 22/12: "Draxler till PSG för €45 miljoner"

Den galna perioden är här, Silly Season i denna artikeln finner du det senaste kring de senaste ryktena om spelare in och ut från Paris Saint-Germain.



Uppdatering i röd text.



Klara in





Klara ut





Rykten in



Julian Draxler, Wolfsburg



Nu under hösten sägs det att kontakten mellan klubbarna har fortsatt under hösten och PSG ska vara överens med Draxler om ett kontrakt på 4,5 år, Arsenal ska ha även varit ett alternativ för tysken.

Nu under torsdagskvällen har L'Equipe gått ut och menar att det är officiellt, PSG och Wolfsburg har nått en överenskommelse på €45M och att en bekräftelse från klubbarna kommer att komma inom kort.

Nu har även mycket pålitliga Mohamed Bouhafsi från RMC gått ut och sagt att PSG och Wolfsburg är överens om Draxler. (22/12) Tyske Draxler har ryktats vara på väg till PSG under en längre tid, redan i somras var det kontakt mellan PSG och Wolfsburg men då tycke fransmännen att priset var för högt.Nu under hösten sägs det att kontakten mellan klubbarna har fortsatt under hösten och PSG ska vara överens med Draxler om ett kontrakt på 4,5 år, Arsenal ska ha även varit ett alternativ för tysken.Nu under torsdagskvällen har L'Equipe gått ut och menar att det är officiellt, PSG och Wolfsburg har nått en överenskommelse på €45M och att en bekräftelse från klubbarna kommer att komma inom kort.Nu har även mycket pålitliga Mohamed Bouhafsi från RMC gått ut och sagt att PSG och Wolfsburg är överens om Draxler.



Ricardo Rodriguez, Wolfsburg

(22/12) Kurzawa kommer troligtvis att behöva opereras för sina ljumskproblem samtidigt som Maxwell spelar sin sista säsong i PSG därav behöver PSG en ny vänsterback och många medier kopplar detta till Rodriguez. Presidenten i PSG vill gärna se Rodriguez i klubben medans Kluivert som numera agerar sportchef inte är lika säker.



Lucas Alario, River Plate

(22/12) PSG letar efter en backup till Cavani och argentinaren Alario nämna som möjlig ersättare. Problemet ligger i betalningen där PSG inte vill betala mer än €12M, Alario har en utköpsklausul på €18M.



Carlos Bacca

(22/12) Bacca spelade under Emery i Sevilla och gjorde det mycket bra. Redan i somras var det rykten om att Bacca skulle till PSG men det blev inget av. Men då PSG är i fortsatta behov av en backup till Cavani så nämns nu Bacca som ett alternativ.



Rykten ut



Jesé Rodriguez

(22/12) Spanjoren har inte haft någon vidare tid i PSG, mest för att Emery inte gett honom chansen. Och nu pratas det om en utlåning där framförallt Roma och Las Palmas nämns som möjliga klubbar.

RMC menar på att det pågår förhandlingar mellan Las Palmas och PSG ang Jesé. Bortsett från "klara in" och "klara ut" är resten rykten plockade från medier runtom och bör i de flesta fall tas med en nypa salt.Uppdatering i röd text.

2016-12-22 20:48:00

