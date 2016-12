Thiago Silva förlänger till 2020

PSGs lagkapten Thiago Silva har förlängt sitt kontrakt med två år vilket kommer hålla honom kvar i PSG till 2020 och mycket tyder på att han kommer avsluta sin professionella karriär i klubben.





Thiago Silva kom till PSG 2012 och har sedan dess varit en nyckelspelare i klubben. En världsklass försvarare och många menar på att han är den bästa på just mittbackspositionen i klubben genom alla tider.

Av sina 182 matcher i klubben har Silva varit kapten 165 gånger, endast Dominique Bathenay som spelade för klubben mellan 79-85 har varit kapten i fler matcher än Thiago Silva.



Thiago Silva

"Jag är mycket glad över att förlänga mitt kontrakt med Paris Saint-Germain. Här har jag hittat en fantastisk klubb som jag verkligen trivs i. Jag är väldigt stolt över att få vara kapten för det här laget som har vunnit allt i



President Nasser Al-Khelaïfi

På Twitter: @AndKarlsson

2016-12-22 17:29:44

