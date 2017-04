Ett mål som definierar Spartaks säsong

Klockan hade tickat in i den 95:e minuten när Quincy Promes satte 3-2 för Spartak Moskva hemma mot Orenburg, ett mål som mycket väl kan innebära att guldet hamnar i Moskva. Och ett mål som skiljer sig från allt som klubben gjort under de senaste 14 säsongerna.



Tränare och spelare har kommit och gått sedan dess men en sak har man kunnat räkna med, när den ryska ligan går in på upploppet så har Spartak Moskva lyckats spela bort sig själva från allt vad titlar heter.

Den här säsongen har sedan i höstas kännts annorlunda, men den tog några rejäla svängar igår kväll. Hemma mot bottenlaget Orenburg hade Spartak sprungit upp i en trygg 2-0 ledning och fansen kunde snart konstatera att avståndet på sex poäng ner till

Hade man tappat poäng igår hade jag varit övertygad om att raset hade börjat, och att Spartak till och med hade fått svårt att hålla fast vid den andra



Visst, det återstår ytterligare ett par tuffa bortamatcher mot Ufa, Rostov och Amkar. Men känslan den här säsongen är en annan än tidigare - det här är ett Spartak Moskva som helt plötsligt ser och känns väldigt stabila, något som inte varit fallet på jag vet inte hur länge.

2017-04-04 12:51:29

