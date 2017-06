Ryssland utslaget

Inga överraskningar när Ryssland åkte ur

Ryssland gjorde inte bort sig men skapade inte heller några större förväntningar inför nästa års VM-slutspel. Confederations Cup tog slut för rysk del på lördagkvällen när Mexiko vann med 2-1 och såg till att Ryssland blev första värdnation på 20 år som inte tog sig vidare till slutspel i turneringen.



För rysk del är slutresultatet i turneringen ingen katastrof, men det är inte heller något som förändrar något inför nästa sommar. Det här laget visade att man kommer stå upp och ge allt man har inför hemmapubliken och Stanislav Tjertjesov har fått ihop ett dugligt lag av ett högst medelmåttigt material. Inget lag lär springa över Ryssland nästa sommar, men inget lag har heller någon anledning att känna sig speciellt oroliga om man skulle lottas i samma grupp som värdnationen. För det här ryska laget saknar kvalitet rakt igenom. Igor Akinfejev blev aldrig någon världsmålvakt och nu är han heller inte ens en speciellt bra målvakt. Missen mot Mexiko var bara en av många som han gjort under de senaste säsongerna. Försvarsspelet var OK men inte mer och den generationsväxling som tvingats fram efter att bröderna Berezutskij samt Sergej Ignasjevitj valt att lägga ner landslagskarriären, går långsamt. Vasin, Kudryasjov & Dzjikija bildade trebackslinje i samtliga gruppspelsmatcher och kommer undan med ett svagt godkänt.



Förbundskaptenen Tjertjesov valde att på nio av elva positioner att satsa på samma spelare turneringen igenom. Och det mesta talar nog för att det här är startelvan när Ryssland drar igång VM om c:a ett år. Artem Dzjuba kommer vara med i truppen såvida han inte är skadad, men om Tjertjesov endast startar med en forward är det tveksamt ifall Dzjuba petar Fedor Smolov som verkligen imponerade mot både Mexiko och Nya Zeeland. Alan Dzagojev är en annan som rimligtvis borde finnas med i startelvan om han är frisk och det skulle ge Ryssland lite välbehövlig kreativitet på mittfältet, men Dzagojev kommer inte på egen hand attt göra Ryssland speciellt mycket bättre och det faktum att det i mångt och mycket är det här manskapet som ska "göra det" för Ryssland i VM nästa år gör att förhoppningarna inte kan vara speciellt stora. Visst kan Ryssland få en extremt bra lottning men i ett VM där det finns väldigt ont om dåliga lag finns det inte speciellt många som faktiskt kan ses som en "drömlottning" för rysk del.



Vad kan man då hoppas på inför den sista säsongen innan hemma-VM börjar? Aleksandr Kokorin och Oleg Sjatov skulle kunna få en nytändning i Ryssland s tre matcher i turneringen blev ungefär som förväntat. En enkel seger mot ett extremt svagt Nya Zeeland följdes av 0-1 mot Portugal där Ryssland avslutade hyfsat starkt men lika gärna kunnat vara i underläge med fler mål efter den första halvleken. Mot Mexiko inledde man starkt och det var fullt logiskt när Alexander Samedov gjorde 1-0, men därefter tog gästerna över matchen och även om Igor Smolnikov stod för turneringens grövsta miss i slutet på den andra halvleken så kändes inte 1-2 som ett ologiskt slutresultat.För rysk del är slutresultatet i turneringen ingen katastrof, men det är inte heller något som förändrar något inför nästa sommar. Det här laget visade att man kommer stå upp och ge allt man har inför hemmapubliken och Stanislav Tjertjesov har fått ihop ett dugligt lag av ett högst medelmåttigt material. Inget lag lär springa över Ryssland nästa sommar, men inget lag har heller någon anledning att känna sig speciellt oroliga om man skulle lottas i samma grupp som värdnationen. För det här ryska laget saknar kvalitet rakt igenom. Igor Akinfejev blev aldrig någon världsmålvakt och nu är han heller inte ens en speciellt bra målvakt. Missen mot Mexiko var bara en av många som han gjort under de senaste säsongerna. Försvarsspelet var OK men inte mer och den generationsväxling som tvingats fram efter att bröderna Berezutskij samt Sergej Ignasjevitj valt att lägga ner landslagskarriären, går långsamt. Vasin, Kudryasjov & Dzjikija bildade trebackslinje i samtliga gruppspelsmatcher och kommer undan med ett svagt godkänt.Förbundskaptenen Tjertjesov valde att på nio av elva positioner att satsa på samma spelare turneringen igenom. Och det mesta talar nog för att det här är startelvan när Ryssland drar igång VM om c:a ett år. Artem Dzjuba kommer vara med i truppen såvida han inte är skadad, men om Tjertjesov endast startar med en forward är det tveksamt ifall Dzjuba petar Fedor Smolov som verkligen imponerade mot både Mexiko och Nya Zeeland. Alan Dzagojev är en annan som rimligtvis borde finnas med i startelvan om han är frisk och det skulle ge Ryssland lite välbehövlig kreativitet på mittfältet, men Dzagojev kommer inte på egen hand attt göra Ryssland speciellt mycket bättre och det faktum att det i mångt och mycket är det här manskapet som ska "göra det" för Ryssland i VM nästa år gör att förhoppningarna inte kan vara speciellt stora. Visst kan Ryssland få en extremt bra lottning men i ett VM där det finns väldigt ont om dåliga lag finns det inte speciellt många som faktiskt kan ses som en "drömlottning" för rysk del.Vad kan man då hoppas på inför den sista säsongen innan hemma-VM börjar? Aleksandr Kokorin och Oleg Sjatov skulle kunna få en nytändning i Zenit under Roberto Mancini? Pavel Mamajev är skadefri och tas till nåder av Tjertjesov? Det är ungefär det, och som ni förstår är det inte speciellt mycket att hoppas på. Ryssland visade i Confederations Cup att man inte kommer att skämma ut sig fullständigt nästa sommar, vilket många på allvar trodde efter den beklämmande insatsen i EM 2016. Men man visade också det som alla redan visste, att det här laget saknar kvalitet på i princip samtliga positioner och såvida man inte lyckas övertala FIFA att få spela samtliga gruppspelsmatcher i VM mot Nya Zeeland så är risken överhängande att VM 2018 för rysk del tar slut i gruppspelet, precis som det gjorde i Confederations Cup.

0 KOMMENTARER 352 VISNINGAR 0 KOMMENTARER352 VISNINGAR JOHAN NILSSON

johan.nilsson@globalsportsmedia.com

2017-06-24 21:28:50

ANNONS:

Fler artiklar om Ryssland

Ryssland

2017-06-24 21:28:50

Ryssland

2017-06-16 12:35:00

Ryssland

2017-04-04 12:51:29

Ryssland

2017-03-03 10:54:00

Ryssland

2017-01-25 11:28:27

Ryssland

2016-08-17 17:23:23

Ryssland

2016-08-10 14:10:11

Ryssland

2016-07-27 15:44:00

Ryssland

2016-07-05 20:34:52

Ryssland

2016-06-21 10:42:22

ANNONS:

Ryssland gjorde inte bort sig men skapade inte heller några större förväntningar inför nästa års VM-slutspel. Confederations Cup tog slut för rysk del på lördagkvällen när Mexiko vann med 2-1 och såg till att Ryssland blev första värdnation på 20 år som inte tog sig vidare till slutspel i turneringen.En liten förbättring i de senaste träningsmatcherna och en på pappret relativt svag grupp har gjort att förhoppningarna på det ryska laget inför Confederations Cup ändå är ganska stora. Laget sparkar igång mot Nya Zeeland i Sankt Petersburg på lördag, en match man måste vinna ifall det ska finnas någon chans till slutspel.Klockan hade tickat in i den 95:e minuten när Quincy Promes satte 3-2 för Spartak Moskva hemma mot Orenburg, ett mål som mycket väl kan innebära att guldet hamnar i Moskva. Och ett mål som skiljer sig från allt som klubben gjort under de senaste 14 säsongerna.Spartak Moskva har sin bästa möjlighet på väldigt länge att ta hem en rysk ligatitel igen. Senast det skedde var 2001 men med fem poäng ner till närmsta konkurrent och en trupp som förstärkts ytterligare under vintern är det svårt att inte hålla Moskvalaget som favorit till ligatiteln.Viktor Claesson blir nästa svensk att flytta till den ryska ligan och bytet från Elfsborg till Krasnodar känns på förhand som ett perfekt val. I Krasnodar får han alla chanser att utvecklas i en klubb som numera får räknas som en av de fyra stora i rysk fotboll.Officiellt så avgick han för c:a en vecka sedan, men under de två senaste matcherna så har Kurban Berdijev rest med Rostov till både Sankt Petersburg och Amsterdam där han varit med och förberett laget för att sedan ta plats på läktaren. Ingen förutom huvudpersonen själv verkar veta vad som väntar honom och situationen är minst sagt bisarr.Från en historisk ligaplacering i Maj till en klubb i fritt fall i Augusti. Rostov har alltid varit en klubb som levt på gränsen rent ekonomiskt men de senaste dagarna har varit bland de tuffare i klubbens historia. Först lämnade succétränaren, Kurban Berdijev, och nu avslöjar flera spelare att de inte har fått ut sina löner och inför lagets största match någonsin råder stor osäkerhet i truppen.På lördag drar den ryska ligan igång igen, först ut är Zenit och Lokomotiv klockan 16:30. Här följer en genomgång av de 16 lagen som gör upp i år.Aleksandr Kokorin och Pavel Mamajev må ha uppträtt idiotiskt och med usel timing. Ingen normalt funtad människa åker till Monte Carlo och bränner ett par miljoner på champagne någon vecka efter att ha skämt ut sig själva och sitt landslag i EM. Men ingen som följer rysk fotboll kan vara överraskad, Kokorin och Mamajev är bara två produkter av det ruttna system som rysk fotboll har skapat.Botten var tydligen inte nådd i Brasilien när ett ultradefensivt ryskt landslag rasade ur VM för två år sedan. Inte heller nåddes den i Oktober samma år när Ryssland tappade poäng hemma mot Moldavien i EM-kvalet. Man skulle vilja tro att gårdagens förnedring mot Wales skulle vara stunden då Ryssland kraschar så hårt att t.o.m. de som styr fotbollen i landet förstår att någonting är fel, men det finns absolut ingenting som pekar på det.