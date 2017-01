Krasnodar - en perfekt klubb för Claesson

Viktor Claesson blir nästa svensk att flytta till den ryska ligan och bytet från Elfsborg till Krasnodar känns på förhand som ett perfekt val. I Krasnodar får han alla chanser att utvecklas i en klubb som numera får räknas som en av de fyra stora i rysk fotboll.

Ända sedan Krasnodar tog steget upp i RPL för sex år sedan så har man sakta men säkert etablerat sig i toppen av ligan. De tre senaste säsongerna har man spelat Europacupfotboll och även om man inte varit speciellt nära ligatiteln någon av säsongerna så hör Krasnodar hemma bland de bästa lagen i landet bakom Zenit , Spartak och CSKA.Den stora anledningen till framgångarna heter Sergej Galitskij, som bildade klubben så sent som 2008 och har sedan dess byggt upp den till vad den är idag. Krasnodar har utnyttjat att många mindre lag i Ryssland lider av ekonomiska problem och när andra klubbar tackat nej till att flyttas upp divisioner så har Krasnodar tagit möjligheten istället. Så var även fallet när man 2011 flyttades upp till RPL men man har definitivt inte behövt be om ursäkt för att ha tagit plats i den högsta ligan.Medans många ryska klubbägare har öst pengar över utländska importer så har Krasnodar börjat i den andra änden. En magnifik träningsanläggning har byggts och tidigare under säsongen invigde man också sin nya arena som rymmer c:a 35000 åskådare. Klubben driver fotbollsskolor i 20 ryska städer och klubbens ungdomslag har alla förutsättningar som behövs med ett komplex som består av bl.a. 10 fotbollsplaner & boende för både spelare och deras föräldrar. Målsättningen är att Krasnodar till stor del ska bestå av egenfostrade spelare i framtiden.Sportsligt har man tagit steg framåt i princip varenda år och med en offensiv fotboll är det svårt att inte sympatisera med klubben som i sitt sätt att arbeta skiljer sig från i princip alla andra ryska lag.För en offensiv spelare som Viktor Claesson låter en flytt till Krasnodar, åtminstone på förhand, perfekt. Laget spelar som sagt alltid en offensiv fotboll och sedan man tog steget upp i högsta ligan så har flertalet offensiva spelare fått en ordentlig skjuts i karriären. Brassarna Wanderson och Ari spelar inte samma stora roll i laget nu som man gjorde för några säsonger sedan men under ett par år var bägge två bland ligans bästa offensiva spelare. Offensiva mittfältaren, Pavel Mamajev, ( som i somras blev känd för sina barnotor ) tog i fjol steget från "evig talang" till etablerad stjärna i Ryssland med en fantastisk säsong som bl.a. innehöll 10 mål & 13 assist. Mamajev kan spela längre ner i planen samt ute på någon av kanterna men trivs allra bäst som "tia" och kan dessvärre bli spelaren som Claesson måste konkurrera ut. Mamajev har förvisso haft ett problemfyllt år med skador men väntas vara tillbaka till vårsäsongen.Det allra bästa exemplet på spelare som fått fart på karriären i Krasnodar spelar längst fram i laget. Fedor Smolov som under många år sågs som ett skämt i rysk fotboll har under de senaste 14 månaderna spelat på en helt annan nivå än övriga anfallare i landet och bombat in 39 mål på sina senaste 63 matcher. Siffrorna är extra imponerande då Smolov kom till Krasnodar efter att ha misslyckats i Feyenoord, Dinamo och Anzji. I Dinamo gick han t.ex. nästan 3 år utan ett ligamål och sejouren i Anzji var knappast mycket roligare där han bara mäktade med 2 mål på 26 matcher. I Krasnodar har dock allting lossnat och Smolov har ryktats vara påväg till större klubbar både i Ryssland och i övriga Europa.Det finns konkurrens om de offensiva platserna i Krasnodar men Viktor Claesson borde inte behöva oroa sig till en början. Regeln som begränsar antalet utländska spelare till sex stycken på planen samtidigt gör att ryska lag inte längre kan ta chansningar när de värvar utifrån. Utländska spelare måste i princip leverera och Claesson kommer få tid på sig. Krasnodar är dessutom en lugn och trygg klubb att spela för, laget har inte alls samma passionerade supporterskaror som de i Moskva eller Sankt Petersburg där kraven är betydligt högre.För Krasnodar väntar en intressant vår där laget är kvar i Europa League , slåss om en medalj i ligan och är i kvartsfinal i den ryska cupen. En turnering där Krasnodar f.ö är det enda kvarvarande topplaget. Så, alla förutsättningar finns där för en succéfylld start för Claesson.