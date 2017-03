Spartak i pole position inför omstarten

Spartak Moskva har sin bästa möjlighet på väldigt länge att ta hem en rysk ligatitel igen. Senast det skedde var 2001 men med fem poäng ner till närmsta konkurrent och en trupp som förstärkts ytterligare under vintern är det svårt att inte hålla Moskvalaget som favorit till ligatiteln.

Det var 16 år sedan Spartak Moskva senast vann en rysk ligatitel. Med 13 omgångar kvar att spela av säsongen 2016/2017 är man i sin bästa position på länge för att bryta den långa titeltorkan. 52-åriga Massimo Carrera har fått ordning på ett lag som tidigare säsonger har präglats av ojämnhet och turbulens och även om Spartak inte underhåller speciellt mycket har de i år visat en stabilitet som inget annat ryskt lag kan matcha.Ryska Premier League är ingen liga där lagen öser in mål, hälften av lagen i serien snittar på 1 eller färre mål per match och ett riktigt bra försvarsspel gör att man kommer väldigt långt även om man inte gör mer än ett mål framåt. Spartak Moskva har hållit nollan i tio av 17 matcher den här säsongen och då kan vem som helst räkna ut att man har rätt goda förutsättningar för att vinna matcher. När de främsta konkurrenterna, Zenit och CSKA, dessutom har slängt bort poäng mot mindre namnkunniga motståndare så har vägen mot ligatiteln legat relativt öppen för Spartak. Offensivt slår det knappast gnistor om laget men mycket tack vare Quincy Promes så får man jobbet gjort i de flesta matcherna. Den holländske yttern, som med stor sannolikhet gör sin sista säsong i klubben, har med sex mål och sex assist varit lagets tveklöst viktigaste offensiva spelare under säsongen och ska Spartak vinna ligan i år så krävs det att Promes fortsätter att leverera. Under vintern har man stärkt upp offensiven ytterligare med Luiz Adriano från Milan och Aleksandr Samedov från lokalkonkurrenten Lokomotiv, så visst borde ansvaret på Promes minska en aning men han är givetvis den stora nyckelspelaren i Carreras lagbygge.Spartak har fem poäng ner till Zenit, men med tre vinster fler (antalet segrar räknas först ifall lagen hamnar på samma poäng) så kan man säga att Zenit måste ta in sex poäng på de avslutande 13 matcherna för att ta sig förbi Spartak. Vad som talar för det är att Zenit har en bättre och bredare trupp än Spartak efter vinterns värvningar. Men matcherna mot Anderlecht i Europa League visade klart och tydligt att laget saknar ett försvarsspel, något som varit fallet under hela säsongen. Branislav Ivanovic hämtades in under vintern för att stärka upp defensiven men serbens insats i första mötet mot Anderlecht visade att han är långt ifrån toppformen. Mircea Lucescu valde att bänka Ivanovic till det andra mötet och det mesta talar för att han får sitta kvar där en bit in på vårsäsongen. Zenit har kvar att möta alla tre Moskvalagen på bortaplan så det är sannerligen inget enkelt spelschema som väntar, men å andra sidan har man fortfarande allt i egna händer. Men det finns egentligen inget utrymme för att slänga bort fler poäng och redan helgens bortamatch mot CSKA Moskva kan bli avgörande för hur Zenits säsong slutar.Och på tal om CSKA så är de förvisso svagare än tidigare säsonger, men lik förbannat är de med i toppstriden ändå. Den här gången skiljer det dock åtta poäng upp till ledande Spartak och jag kan inte se hur den här tunna truppen som knappt har fått någon förstärkning under vintern ska kunna hämta in ett sådant försprång. Den stora förändringen i CSKA under vintern är att man nu leds utav 39-åriga Viktor Gontjarenko, som tidigare gjort riktigt bra ifrån sig hos BATE samt Kuban & Ural innan han inför säsongen flyttade till CSKA för att bli Leonid Slutskijs assistent. Gontjarenko är en av östeuropas mest lovande tränare och det ska bli väldigt intressant att se vad han kan göra med det här laget. Men något säger mig att resultaten kommer att dröja en del, laget är helt enkelt inte bra nog att slåss om ligatiteln i år.Bakom topptrion som även slåss om de två Champions League platserna så följer åtta lag inom lika många poäng. Kampen om den fjärde och sista Europa Leagueplatsen lär pågå hela vägen in och även om Krasnodar sett till spelarmaterial ska vara favorit i det racet så står klubben inför utmaningen att kombinera ligaspelet med Europa League där man ställs mot Celta i åttondelsfinalen. Det kan naturligtvis vara ett hinder men annars så ska Krasnodar vara storfavorit till att ta hem fjärdeplatsen.Min gissning är att Spartak till slut tar hem sin första ligatitel sen 2001. Även om jag inte tror att man kommer springa ifrån Zenit ytterligare så känns poängavståndet lite för stort för att hämta in. Spartak lär rada upp uddamålssegrar och något säger mig att Zenit inte är stabila nog för att ta in ett så här stort försprång. Man klarade förvisso av det för ett par år sedan då man efter en extremt stark vårsäsong tog sig upp på första plats med två matcher kvar att spela innan man sen slängde bort ligatiteln genom en hemsk förlust hemma mot Dinamo Moskva, men det laget var bättre än det man har nu och det minst sagt tveksamma försvarsspelet är ett för stort orosmoln för att man på allvar ska kunna hålla Zenit som favorit i titelracet.