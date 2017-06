Smolov får bära det ryska anfallet i sommar

"Stjärnorna" är borta när Ryssland gör sig redo för Confederations Cup

En liten förbättring i de senaste träningsmatcherna och en på pappret relativt svag grupp har gjort att förhoppningarna på det ryska laget inför Confederations Cup ändå är ganska stora. Laget sparkar igång mot Nya Zeeland i Sankt Petersburg på lördag, en match man måste vinna ifall det ska finnas någon chans till slutspel.





Men Tjertjesov har åtminstone försökt göra det här till "sitt" lag. Han har inte haft några problem med att dumpa spelare som Aleksandr Kokorin, Oleg Sjatov och



I vanlig ordning har Ryssland svårt att producera nya spelare och de yngre förmågorna lyser med sin frånvaro den här gången också. Faktum är att endast fyra spelare i truppen är under 25 år och återväxten i rysk fotboll fortsätter att vara ett enormt problem. Av de "ynglingar" som Tjertjesov plockat med sig till Confederations Cup är det CSKA-mittfältaren, Aleksandr Golovin, som lyser klart starkast. Golovin som spelade i alla tre matcherna i EM 2016 har tagit stora steg under säsongen och blivit en ordinarie pjäs på CSKAs mittfält. Nu är tanken att 21-åringen ska bli en viktig spelare även i landslaget.

Spartak Moskvas mittback, Ilja Kutepov, är en annan att hålla ett extra öga på. 23-åringen kommer från en strålande säsong i Spartak där han var med och hjälpte klubben att vinna ligan. Kutepov hade dock en svag match mot Elfenbenskusten (0-2) i mars och har sedan dess inte spelat för landslaget.



I Artem Dzjubas frånvaro så hänger nästan allt offensivt hopp på Fedor Smolov. Anfallaren som för ett par år sedan klassades som ett skämt i Ryssland för sin oförmåga att göra mål och sitt stora intresse för nattklubbar och kändisliv fick ordning på sin karriär efter att ha flyttat till Krasnodar där han vunnit den ryska skytteligan två säsonger i rad. Smolov är verkligen ingen spektakulär spelare men han har lärt sig hur man gör mål och nu väntar man sig att han ska ta med sig den egenskapen till landslaget också. Konkurrensen om forwardsplatsen kommer närmast från



Ryssland inleder gruppspelet i Sankt Petersburg, på stadens nybyggda arena. Arenan som skulle stått färdig 2009 stod tillslut färdig 2017 efter problem med allt från finansiering till själva bygget som flera gånger fick ritas om. När arenan väl var "klar" så var gräsmattan en fullständig katastrof och



Rysslands chanser i Confederations Cup höjs upp p.g.a. man har hamnat i en relativt svag grupp.



När Ryssland 2010 tilldelades VM så var snacket om att man lagom till 2018 skulle ha fått ihop ett så pass starkt lag att man skulle kunna utmana om guldet. Sju år senare har rysk fotboll inte tagit ett endaste steg framåt utan istället lagt krokben för sig själva med idiotiska regler om begränsningar på utländska spelare, korruption och en obefintlig ungdomssatsning. Inte ens de mest verklighetsfrånvända ryssarna kan idag prata om ett ryskt VM-guld 2018 utan nu är målet i princip att inte göra bort sig på hemmaplan. Men trots ett svagt lag är Confederations Cup en bra chans för Ryssland att skapa lite hype och lite förhoppningar inför nästa sommar. Motståndet är inte det bästa, man har trots allt hemmapubliken i ryggen och om det finns någon sanning i klyschan "motivation slår klass" så är sommarens turnering Rysslands bästa chans på länge att nå lite internationel framgång igen. Rapporter om byggen som försenats, arbetare som importerats under slavliknande villkor och en gräsmatta på arenan i Sankt Petersburg som mer sett ut som en potatisåker har gjort att det inte riktats speciellt mycket fokus mot själva landslaget inför Confederations Cup. Och vill man vara lite elak kan man säga att det egentligen inte finns någon anledning att göra det heller, för på pappret är det här det mest ointressanta ryska landslag som någonsin ställts upp. Stjärnglansen sträcker sig till Fedor Smolov som gjort 38 mål i ligaspelet de senaste två säsongerna för Krasnodar, men i övrigt är det ett extremt anonymt lag som förbundskapten Stanislav Tjertjesov har samlat ihop.Men Tjertjesov har åtminstone försökt göra det här till "sitt" lag. Han har inte haft några problem med att dumpa spelare som Aleksandr Kokorin, Oleg Sjatov och Igor Denisov som i flera år varit kvar i landslaget på gamla meriter. Han har vågat ändra till en fembackslinje och sett till både prestationer och resultat så har Ryssland sett bättre ut under 2017 än vad man gjorde under Tjertjesovs första halvår som förbundskapten. Med det sagt så är det här fortfarande ett högst medelmåttigt landslag. Lägg därtill att man saknar både Artem Dzjuba och Alan Dzagojev p.g.a. skador, bägge två hade varit givna i startelvan mot Nya Zeeland. CSKA-backen, Mario Fernandes, som fortfarande inte har gjort sin landslagsdebut för Ryssland väntades även han vara med i turneringen men fick också lämna återbud p.g.a. skada.I vanlig ordning har Ryssland svårt att producera nya spelare och de yngre förmågorna lyser med sin frånvaro den här gången också. Faktum är att endast fyra spelare i truppen är under 25 år och återväxten i rysk fotboll fortsätter att vara ett enormt problem. Av de "ynglingar" som Tjertjesov plockat med sig till Confederations Cup är det CSKA-mittfältaren, Aleksandr Golovin, som lyser klart starkast. Golovin som spelade i alla tre matcherna i EM 2016 har tagit stora steg under säsongen och blivit en ordinarie pjäs på CSKAs mittfält. Nu är tanken att 21-åringen ska bli en viktig spelare även i landslaget.Spartak Moskvas mittback, Ilja Kutepov, är en annan att hålla ett extra öga på. 23-åringen kommer från en strålande säsong i Spartak där han var med och hjälpte klubben att vinna ligan. Kutepov hade dock en svag match mot Elfenbenskusten (0-2) i mars och har sedan dess inte spelat för landslaget.I Artem Dzjubas frånvaro så hänger nästan allt offensivt hopp på Fedor Smolov. Anfallaren som för ett par år sedan klassades som ett skämt i Ryssland för sin oförmåga att göra mål och sitt stora intresse för nattklubbar och kändisliv fick ordning på sin karriär efter att ha flyttat till Krasnodar där han vunnit den ryska skytteligan två säsonger i rad. Smolov är verkligen ingen spektakulär spelare men han har lärt sig hur man gör mål och nu väntar man sig att han ska ta med sig den egenskapen till landslaget också. Konkurrensen om forwardsplatsen kommer närmast från Alexander Bukharov så Smolov kommer inte ha några problem med att få speltid i Confederations Cup.Ryssland inleder gruppspelet i Sankt Petersburg, på stadens nybyggda arena. Arenan som skulle stått färdig 2009 stod tillslut färdig 2017 efter problem med allt från finansiering till själva bygget som flera gånger fick ritas om. När arenan väl var "klar" så var gräsmattan en fullständig katastrof och Zenit som skulle ha fullbordat vårsäsongen på Krestovskij Stadion fick "flytta hem" till Petrovskij när ligan skulle avslutas i våras för att planen på Krestovskij helt enkelt var för dålig. Det problemet sägs vara löst nu till turneringen men det pratas främst om en väldigt kortsiktig lösning.Rysslands chanser i Confederations Cup höjs upp p.g.a. man har hamnat i en relativt svag grupp. Portugal är på pappret det klart starkaste laget, men premiärmotståndaren Nya Zeeland ska man definitivt klara av att slå. Mexiko som har gått starkt i VM-kvalet är Rysslands sista motståndare i gruppspelet och det lär bli en helt avgörande match om vilket lag som tar sig vidare till semfinal. Motivationen kan givetvis vara till Rysslands fördel då det knappast finns en nation i den här turneringen som är mer motiverade än hemmalaget.När Ryssland 2010 tilldelades VM så var snacket om att man lagom till 2018 skulle ha fått ihop ett så pass starkt lag att man skulle kunna utmana om guldet. Sju år senare har rysk fotboll inte tagit ett endaste steg framåt utan istället lagt krokben för sig själva med idiotiska regler om begränsningar på utländska spelare, korruption och en obefintlig ungdomssatsning. Inte ens de mest verklighetsfrånvända ryssarna kan idag prata om ett ryskt VM-guld 2018 utan nu är målet i princip att inte göra bort sig på hemmaplan. Men trots ett svagt lag är Confederations Cup en bra chans för Ryssland att skapa lite hype och lite förhoppningar inför nästa sommar. Motståndet är inte det bästa, man har trots allt hemmapubliken i ryggen och om det finns någon sanning i klyschan "motivation slår klass" så är sommarens turnering Rysslands bästa chans på länge att nå lite internationel framgång igen.

2017-06-16 12:35:00

