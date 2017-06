FK Sarajevo redaktionen

Presentation av redaktionen.

Sadan Filipovic heter jag. Föddes 1994 i Travnik, men är annars från staden Kljuc. Kom till Sverige 2001 som 6 åring. Just nu bor jag i Göteborg och är för tillfället arbetssökande. Håller väldigt mycket koll på olika ligor i Europa, väldigt fotbollsintresserad. Följer även landslaget i vått och torrt. Har haft extra koll på Sarajevo sen de tog titeln i ligan (2006/2007). Tyvärr har jag aldrig sett laget spela, har alltid varit något i vägen när dom spelat i Sverige. Om ni undrar något eller behöver hjälp kontakta gärna mig via facebook eller mail:Hotmail: sadanfilipovic@hotmail.comForumalias: Sadii_FKSRoll på sidan: Skribent och chefsredaktör (Sarajevo)Favoritlag: Chelsea, Sarajevo och Malmö FF!Favoritspelare i världen: Zlatan Ibrahimovic, Muhamed Besic, Miralem Pjanic, Edin DzekoFavoritspelare i Sarajevo: Emir Obuca, Duljevic, KadusicFavoritminne med laget: Titeln 2014/2015Jag heter Ammar Setkic och är 19 år gammal. Jag föddes i Huddinge, utanför Stockholm men har sedan födseln alltid känt mig som bosnier (brukar kalla mig för ”byråkratiskt svensk” men bosnier i hjärtat och hjärnan). Jag pluggar för tillfället kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap på Stockholms Universitet. De saker jag brinner för är FK Sarajevo och Bosnien och Hercegovinas landslag som jag följt sedan barnsben och kommer alltid att följa och älska, ”in good times and in bad times”.Jag har alltid följt Sarajevo och jag älskar den vinröda färgen. Att de spelar på den mytomspunna Asim Ferhatovic Hase-stadion (eller Kosevo) är gräddet på mosen. De lag som jag följer i Europa är baserade på viktiga spelare, främst i Bosnien och Hercegovina men också Sverige. Zlatan Ibrahimovic (PSG), Edin Dzeko (Manchester City), Muhamed Besic (Everton), Miralem Pjanic (Roma) mm är några av de spelare som jag följer.Min roll på denna sida är skribent och jag tycker att det är väldigt spännande att skriva, speciellt om FK Sarajevo som är en av dem mest intressanta klubbarna i Balkan, sett till potential, i och med Vincent Tan och Meho Kodros intåg i klubben.Favoritspelare i FK Sarajevo: Sevko Okic, något av en joker i laget men jag gillar honom. Stor talang! (hans drömmatch mot Haugesund i Europa League-kvalet i pressat läge glömmer man aldrig).Favoritspelare i Bosnien och Hercegovinas landslag: Muhamed Besic. En grovjobbare som aldrig gör en dålig match (likt Javier Zanetti). Pjanic är dock ”a close second”.Favoritminne med FK Sarajevo: Triumfen mot Levski Sofia 2012 i Europa League-kvalet då jag var där live. Magisk stämning!Favoritminne med Bosnien och Hercegovinas landslag: Mycket svårt att välja ett så jag väljer fler. 15 oktober 2013 är det största, utan tvekan (orsak behövs inte), första VM-matchen mot Argentina, men Bosnien och Herc – Danmark 2003 på Kosevo (fullpackat med en obeskrivlig stämning, även om det inte blev något avancemang till EM 2004, link till detta http://www.youtube.com/watch?v=gWpTsLF0GXQ ) och samma år mot Danmark borta (seger 0-2) då ingen, inklusive dem inhemska medierna, trodde ens på ett poäng och Barbarez och Co. visade alla vad man kunde.KontaktuppgifterMail: ammar.setkic@live.seFacebook: Ammar SetkicTwitter: ASetkic9