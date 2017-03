Ett vinrött lejon

Kameruns inslag i Sarajevos historia.

Första halvan av 1990-talet såg en turbulent tid i Bosnien och Hercegovina . Efter att diverse motsättningar lagts åt sidan var det dags att spela fotboll. Det nya ligasystemet i landet var i mångt och mycket kopierat från de större ligorna i Europa, vilket bland annat innebar en liberal transfermarknad utan några större restriktioner. Under tiden då Jugoslavien hade sin liga var det betydligt svårare att inhandla och exportera spelare. Detta innebar i praktiken att få spelare som inte var av sydslaviskt ursprung kunde hittas i den inhemska ligan.Inför säsongen 1997/98 gav sig FK Sarajevo ut på transfermarknaden och inhandlade kamerunske Jean-Louis Nouken. Många lyfte på ögonbrynen och få visste vem han var då han anlände till Sarajevo. I praktiken fick han knappt en presentation, utan tog bakvägen in till klubben, men han skulle lämna ett stort avtryck. Första avtrycket kom sekunden då han skrev på sitt kontrakt - Nouken blev lagets första färgade spelare.Sejouren i Sarajevo varade endast i två säsonger. Under den första säsongen bärgades den inhemska cupen, nuvarande huvudtränare Mehmed Janjos ledde laget även då, och året efter vann de vinröda ligan. Andra säsongen slog bland annat talangen Alen Skoro igenom, hans karriär fortsatte senare i franska Marseille och schweiziska Servette samt landslaget. På det centrala mittfältet blev Nouken cementerad i ett tidigt skede. 49 matcher spelade han för klubben och mäktade med fyra mål.Det var under den andra säsongen som den nya publikfavoriten, som fick smeknamnet Nuki av supportrarna, skulle blomma ut och bli en ledare. Den gänglige mittfältaren, med den aviga spelstilen och där frisyren var lika viktig som resultatet, var Sarajevos svar på dagens Paul Pogba. Med nummer 18 på ryggen skulle han leda sitt lag till triumfer, och själv spelade han huvudnumret.Hans största match spelades mot stadsrivalen Zeljeznicar på Grbavica. Säsongen 1998/99 innebar ligaguld men matchen som gjorde FK Sarajevo till favoriter var det eviga derbyt på bortaplan. I denna match tog de blå ledningen tidigt i matchen innan Sarajevo lyckades kvittera strax före paus. I början av andra halvlek byttes Jean-Louis Nouken in och behövde endast ett par minuter på plan för att avgöra tillställningen. I en sekvens får han bollen i mittcirkeln, driver den framåt och avlossar ett skott som styrs av en försvarare och ställer målvakten. 2-1 till Sarajevo och resultatet stod sig.Under förra året intervjuades Nuki av en bosnisk-hercegovinsk tidning. Idag är han tillbaka i Kamerun och arbetar som ungdomstränare. Till tidningen berättade Nuki:- Jag älskar FK Sarajevo, däremot har jag glömt bort språket.Han förklarade lite senare att han inte glömt allt på bosniska - svordomarna kommer han ihåg.Nuki har fortfarande kontakt med diverse föreningar och personer i Bosnien och Hercegovina. I intervjun talar han varmt om landet och sina erfarenheter i huvudstaden. Bland annat påpekar Nuki att spelare från Bosnien och Hercegovina är otroligt talangfulla men för lata och saknar disciplin. Kanske kan han återvända till Sarajevo och leda laget i framtiden? Med ett lite större ordförråd kan han säkert få spelarna att springa och lyssna på instruktioner.För ser som vill se höjdpunkterna från derbyt, klicka på följande länk. Ni får ursäkta att kvalitén inte är högre, men detta var det bästa som fanns tillgänligt: https://www.youtube.com/watch?v=-SA1J8embdI