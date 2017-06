FC Zaria Balti - FK Sarajevo 2-1

Inför mötet var det bosniska laget favorittippade men redan efter sju minuter var man i underläge. Besvikelsen var ett faktum redan efter den första halvleken.

En bedrövlig start för Sarajevo s del när man gästade moldaviska Zaria Balti. Moldaviska hemmalaget som slutade på en fjärde plats i den inhemska ligan tog ledningen redan efter sju minuter genom Sergiy Zaginaylov. Minuten innan hade Radovac ett skott i stolpen. Sarajevo tappade väldigt mycket boll och backlinjen var inte stabil någonstans. Passningsspelet påminde om korpenfotboll och Mersudin Ahmetovic var totalt osynlig under hela första halvleken. Zaria visade gästerna vilka som bestämde och höll i taktpinnen. I minut 34 kom kallduschen för gästerna, argentinaren Ruben Marcelo Gomez drog ett skott från mittlinjen och satte den bakom Bojan Pavlovic som stod för en dundertabbe. 2-0 var ett faktum och Sarajevo såg ut att bli överkörda. Elvis Saric sköt ett skott från distans som hamnade över ribban och resultatet stod kvar. Sarajevo vann en del hörnor men det var förgäves. Marko Mihojevic , Sarajevos kapten blev varnad strax därefter.Redan innan andra halvleken sparkades igång gjorde Mehmed Janjos 2 byten. Perica Ivetic och Dusan Hodzic fick lämna planen, Amar Rahmanovic och Advan Kadusic byttes in. Sarajevo hade ett mycket bättre spel i andra halvleken fastän varken väggspelet eller de vunna hörnorna gav någon utdelning. Mico Kuzmanovic kom in istället för Mersudin Ahmetovic, som var relativt osynlig även i denna halvlek, i den 72a minuten. Samir Radovac hade det väldigt tufft att komma förbi på kanterna och det kändes som att Sarajevo inte skulle få till något mål. Sarajevo fick en frispark strax utanför straffområdeslinjen i den 74e minuten, som Elvis Saric tog hand om, bollen tog sig in till Zarias målområde och efter ett par tillslag fick Marko Mihojevic till en reducering för gästerna. Viktigt med ett bortamål inför returen. I den 78e minuten hade Bekic ett fint läge att kvittera men hemmalagets burvaktare Sergei Pascenco kunde enkelt plocka bollen. Sarajevo fortsatte anfalla men utan resultat. Gästerna hade bl.a 3 hörnor på övertid och Amar Rahmanovic hade halvlekens absolut bästa läge till kvittering i den 95e minuten.Sarajevo gick in för en vinst men hela den första halvleken var pinsam. Man lät gästerna dirigera för mycket och laget såg ut som ballerinor på skridskor. Även om Sarajevo kanske inte förväntade sig en utklassning så borde man ändå våga mer samt gå i duellerna. Pavlovic står för en dundertabbe medan försvaret var öppet som en bok. Det är nu man verkligen saknar en spelare som Haris Duljevic , dåligt av klubben att inte förlänga hans kontrakt, då det går ut i slutet av denna månaden. Andra halvleken var absolut mycket bättre och när matchen blåstes av vann gästerna hörnstatistiken med 11-2. Returmötet spelas om en vecka på hemmaplan och då behöver laget visa sina fans att man är värda ett avancemang. Vid ett eventuellt avancemang för Sarajevos del, väntar cypriotiska Apollon Limassol. Eloge till de 20-tal Horde Zla som visade tålamod och supportade laget under hela matchen.Pascenco, Golovatenco, Novicov, Zagynailov (Boghiu 76'), Rata, Ovseannicov, Tigirlas (Slinkin 72'), Mihaliov, Yermak, Focsa, Gomez (Cararus 85').Pavlovic, Hodžic (Kadusic 46'), Novakovic, Crnkic, Saric, Ahmetovic, (Kuzmanovic 72'), Hebibovic, Ivetic (Rahmanovic 46'), Radovac, Mihojevic, Almir Bekic