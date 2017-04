FK Sarajevo 1 - 1 FK Krupa

Återigen oavgjort för Sarajevos del.

Halvvägs igenom slutspelsdelen och FK Sarajevo är i ett dåligt läge inför de avslutande fem omgångarna. I och med att ligaledaren spelade oavgjort under lördagen hade Sarajevo möjlighet att krympa avståndet. Istället blev det bara en poäng och stadsrivalen Zeljeznicar vann vilket innebär att Bosnien och Hercegovina har en ny ligaetta.I dagens match mot Krupa var det inget som hemmalaget kunde klaga på då förutsättningarna var nästintill perfekta. Ett starkt lag startade matchen och de vinröda tog initiativet direkt medan gästerna spelade försvarsspel. Trots ett stort bollinnehav stod sig resultatet 0-0 i paus.Andra halvlek rivstartade och efter ett par minuters spel dömdes en straff till Sarajevo. Tidigare straffskyttar har haft svårt att göra mål och idag klev Mersudin Ahmetovic fram. Målvakten gick till höger, bollen till vänster och 1-0 till hemmalaget. Glädjen varade inte länge däremot. Strax efter ledningsmålet fick Krupa en hörna, efter flipperspel i straffområdet kunde Elvir Koljic få en dubbelchans och stötte in bollen från ett par meter. Sista halvtimmen såg offensivt spel från Sarajevo, vilket innebar flera målchanser men även ett par lägen för Krupa via kontringar. Däremot skulle 1-1 stå sig.Senaste segern på Kosevo såg vi den 11 mars mot Siroki Brijeg. Denna match spelades i den första delen av ligaspelet, sedan har det varit oavgjorda matcher både i liga och cup. Med fem matcher kvar av säsongen har Zeljeznicar 55 poäng, Zrinjski Mostar 54 poäng och FK Sarajevo 50 poäng. Mycket ska till om de vinröda ska ta in detta.Nästa match spelas på lördag för Sarajevos del, då en resa till Bijeljina väntar.Resultat: FK Sarajevo 1 - 1 FK KrupaPublik: 2000Domare: Ermin SivacGula kort: Saric (FK Sarajevo), Comor, Milutinovic, Milanovic (FK Krupa)Röda kort: -Mål: Ahmetovic 50' (FK Sarajevo), Koljic 55' (FK Krupa)