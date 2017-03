FK Sarajevo 2 - 0 Siroki Brijeg

Klubbrekord slaget på lördagen.

Idag spelades omgång 21 i Bosnien och Hercegovina . Den tuffaste matchen såg vi i Sarajevo då de vinröda tog emot Siroki Brijeg. Gästerna har en svag säsong bakom sig men är fortfarande ett lag som kan ställa till det. Dessutom har de plockat poäng mot Sarajevo flera gånger vilket gjort de till en spökmotståndare. Idag skulle däremot hemmalaget ta en säker seger, den åttonde på raken, och därmed slogs klubbrekordet. Tidigare har laget vid tre tillfällen vunnit sju matcher i rad, men nu såg vi åtta på raken - vem kunde tro det när säsongen drog igång?Matchen som spelades på en sliten gräsmatta såg hemmalaget ta kommando tidigt i matchen. Efter ett litet uppehåll då rök från pyroteknik hade blåst in över planen satte lagen igång i ett högt tempo. I matchminut 7 var det dags för första stora chansen och hemmalaget tog ledningen. Anel Hebibovic fick bollen till höger i straffområdet och placerade in bollen via stolpen. Hebibovic som spelar ytter fick sparsamt med speltid i början av säsongen, nu är han lagets nästbästa målskytt. Efter detta radade Sarajevo upp chanser men fick ingen utdelning. Istället kom gästerna in i matchen i slutet av halvleken men lyckades inte få till någon vass chans. 1-0 stod sig i paus men det kunde ha varit både två och tre noll till hemmalaget.Andra halvlek såg inte några större förändringar hos de vinröda. Däremot försökte gästerna trycka på och gjorde flera rotationer och offensiva byten, men återigen gav detta ingen utdelning. Istället var det Sarajevo som kunde göra matchens andra mål. En hörna från Haris Duljevic nådde Sasa Novakovic som kunde nicka in bollen via stolpen. Ett par halvchanser skapades av Siroki Brijeg men hemmalaget höll undan. 2-0 blev slutresultatet och under de åtta senaste matcherna har Sarajevo endast släppt in ett mål.På onsdag är det dags för kvartsfinal i cupen innan den sista omgången av den första delen av säsongen ska spelas. Sedan delas lagen upp i två grupper, en som tävlar om ligan och en som ska försöka undvika nedflyttning. Sarajevo parkerar för närvarande på andra plats i ligan, två poäng efter Zrinjski Mostar och två poäng före Zeljeznicar.Notering: Alla resultat kom in precis och det är redan klart vilka som kommer spela om guldet och vilka som är i nedflyttningsgruppen. Lagen som tävlar om guldet är Zrinjski Mostar, FK Sarajevo, Zeljeznicar, Radnik, Sloboda Tuzla och Krupa. I den andra gruppen återfinns Siroki Brijeg, Mladost, Vitez, Metalleghe, Celik Zenica och Olimpik.Resultat: FK Sarajevo 2 - 0 Siroki BrijegPublik: 5000Domare: Ognjen ValjicGula kort: Saric (FK Sarajevo)Röda kort: -Mål: Hebibovic 7', Novakovic 72' (FK Sarajevo)