Inför FK Sarajevo - FC Zaria Balti

Nu är det äntligen dags för returmötet mellan Sarajevo och moldaviska Zaria Balti i första omgången av kvalet till Europa League. Sarajevo förlorade första mötet med 2-1 efter en usel första halvlek men spelarna vaknade till liv och började skapa mer chanser i andra, vilket även ledde till ett mål för gästerna genom lagkaptenen Marko Mihojevic.

I samband med denna match hölls en presskonferens under gårdagen av tränaren Mehmed Janjos samt Amar Rahmanovic.''Vad gäller matchen så vet ni att vi spelade en väldigt dålig första halvlek, för att senare i andra reducera och öka vår chans till avancemang. Dessa 7 dagarna har gått ut på att scouting-teamet inte har vilat och istället förberett sig för att göra det så bra möjligt så vi kan gå vidare till nästa steg. Vi är ett erfaret samt villigt lag som kan hålla i bollen och vi måste ge vårt maximum om vi ska få till ett bra resultat. Jag är säker på att vi kan lyckas och hoppas på nya framgångar. Sarajevo måste spela aggressivt, vi måste skapa chanser och jag hoppas att vi kan fira hem vinsten när matchen är slut'', säger Janjos.Tränaren fortsätter med att kritisera anfallaren Mersudin Ahmetovic ''Ahmetovic spelar dåligt just nu, jag är inte för optimistiskt, om han inte förberer sig tillräckligt så får vi hitta andra lösningar. Vi har ett väldigt ungt lag och det är viktigt att inte upprepa samma första dåliga halvlek som i förra mötet. Jag hoppas att vi kan dra lärdom av det och att det inte sker igen. Bytena gav oss en fördel i den senaste matchen och de som kom in gjorde det bättre än de som var på planen från start, hela lagen reste sig i andra halvleken och spelade som Sarajevo borde spela.'', avslutar Janjos.Även Amar Rahmanovic som debuterar på hemmaplan fick säga sitt:''Det kommer kännas annorlunda att gå ut på planen inför vår publik, jag hoppas att allt kommer gå bra. Om vi inleder matchen så som vi spelade under den andra halvleken i Moldavien så kommer det inte vara några problem alls. Det är upp till oss att ge allt, lyssna på tränarens direktiv och att vi förbereder oss inför matchen på bästa möjliga sätt.''Även andra sportprofiler i det hjärtformade landet har uttryckt sina lyckönskningar och stöd till Sarajevo. Bl.a så har Miroslav 'Ciro' Blazevic, f.d tränare för BIH's landslag tippat på 2 eller 3-0.''Sarajevo har tradition och den största kvalitén i den traditionen är meningen ,,vi måste och ska,,! I denna avgörande matchen tror jag på att Sarajevo hittar sin styrka som inte bör ifrågasättas, det visade de i den första matchen. 2-1 är ett utmärkt resultat och bra utgångsläge för att slå de hemma med 2 eller 3-0. Det finns ingen tvekan från min sida att de unga grabbarna kommer nyttja denna chansen till Europaspel.''Basketlegenden Nenad Markovic är inne på samma spår: ''Jag hoppas och tror på 2-0 till Sarajevo''.Även Dzanan Musa, som är en av de största baskettalangerna på ''den gamla kontitenten'' uttrycker sitt stöd för klubben som håller på.''Kärleken till FK Sarajevo började när jag var liten. Det viktigaste i sport förutom kämparglöden och viljan är lycka, vi har ett lag fullt av kvalitet, 2-0 till oss!''Starelvan är i skrivande stund inte bekräftad. Matchen sänds på Arena Sport 1.