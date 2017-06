Krste Velkoski återvänder till Sarajevo

Krste Velkoski gör en comeback i klubben, spelaren har tidigare varit i klubben mellan 2014 till 2016.

Den 29 årige makedonske landslagsspelaren har stått för 31 mål och 21 assister under 75 framträdanden. Han har tidigare vunnit ligatiteln med klubben under säsongen 14/15 samt en cup-titel 13/14. Velkoskis tidigare klubb var Nakhon Ratchasima FC i Thailändska förstaligan.''Jag är överlycklig och nöjd över att vara tillbaka i den stora Bordo-familjen som jag aldrig lämnade. I Sarajevo har jag vunnit 2 titlar och prestationerna har varit de bästa hittills i min karriär. Självklart så hoppas jag på fortsatta bra resultat i klubbtröjan. Tiden i klubben har gett mig de vackraste känslorna och minnena.'', säger Velkoski.Sarajevo var tidigare intresserade av spelarens tjänster men då var en övergång inte möjlig.''I vintras var jag i kontakt med klubben, då kunde vi tyvärr inte komma överens om något avtal, samtalen återupptogs mellan båda parterna, vi var väldigt nöjda och kunde slutligen komma överens. Efter spel i Asien var min önskan att komma till Europa igen. Min första tanke var Sarajevo. Jag är väldigt glad och nöjd över att bära klubbens tröjan inför fansen.'', la Velkoski till.Velkoski har även följt Sarajevos matcher, fastän han inte var bunden till klubben rent fysiskt.''Jag har följt nästan varje match. Det är synd att klubben inte knep en enda titel. Mina känslor för klubben är otroligt stora, förväntningarna likaså. Först och främst hoppas jag på bra prestationer samt att vi är med och krigar om titlar''''Självklart hoppas jag på ett avancemang. Internationella tävlingar är väldigt speciella, främst när vi spelar inför våra fans på Kosevo. Till grabbarna önskar jag mycket lycka och hoppas att matchen går bra'', lägger Velkoski till. Han vände sig även till supportrarna.''De har alltid varit med oss, även under svåra perioder så har de funnits där. Jag är säkert på att laget kommer ge sitt maximum och prestera bättre med fansens support, jag är överlycklig att vara här igen'' avlutar Velkoski.Imorgon spelas den första matchen i kvalet till Europa League . Sarajevo möter den Moldaviska klubben FC Zaria Balti och börjar på bortaplan. Matchen sparkas igång 19.00.