Ligan avgjord i sista omgången

FK Sarajevo var nära titeln i år.

Inför den sista omgången stod det mellan FK Sarajevo Zeljeznicar och Zrinjski Mostar. Det skulle bli de sistnämnda som plockar hem ligatiteln i sista omgången och trofén hamnar således i Mostar. Båda huvudstadslagen kom nära men det räckte inte. För FK Sarajevos del blev det en tredje plats och kval till Europa League väntar till nästa säsong.Inför sista omgången mot FK Krupa på bortaplan saknades flera av de mer tongivande spelarna i laget. Detta innebar att hela åtta stycken spelare som är under 21 togs ut till matchen och sex stycken fick dessutom speltid. Noterbart att supertalangen Nedim Hadzic fick debutera i den vinröda tröjan, vilket kan bli hans sista match då en flytt kan vänta till sommaren.En sömnig tillställning i Krupa skulle sluta med vinst för hemmalaget. Första halvleken såg ett avslaget tempo där FK Sarajevo inte trodde på att båda konkurrenterna skulle tappa poäng. Ett par chanser skapades åt båda håll men det var mållöst i paus.I andra halvlek skulle det dröja tio minuter innan Nikola Dujakovic skulle göra matchens enda mål. Efter ett skott från dålig vinkel höll sig Dujakovic framme och kunde stöta in bollen. En kvart från slutet kunde Hadzic hoppa in men målmaskinen från akademin lyckades inte göra mål i debuten.Efter matchen var tränaren Mehmed Janjos missnöjd med resultatet och säsongen. Han lyfte fram att en ny trupp ska formas inför kommande säsong. Förhoppningsvis slipper vi se samma sak som förra året då nästan varje position byttes ut men utan några vidare resultat.I och med att detta var säsongens sista match så skickas ett tack till alla läsare som följt laget genom säsongen.Resultat: FK Krupa 1 - 0 FK SarajevoPublik: 1000Domare: Ilija ZivkovicGula kort: Kadusic (FK Sarajevo)Röda kort: -Mål: Dujakovic 55' (FK Krupa)