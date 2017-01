Notiser: Benfica efter Hadzic

Senaste nytt från Sarajevo.

Talangen Nedim Hadzic lyftes fram förra året av tidningen Guardian som en av de framtida stjärnorna. 17-åringen skrev A-lagskontrakt med FK Sarajevo under 2015 men har fått hålla hus i akademin. Klubbens officiella hemsida gick ut med informationen att Hadzic har blivit erbjuden provspel hos den portugisiska giganten Benfica. Anfallaren har snittat över ett mål per match och om Benfica är nöjda med vad de ser så kan FK Sarajevo dra in en stor summa för en spelare som inte ens slagit igenom i Bosnien och Hercegovina . Förhoppningsvis kan en eventuell överenskommelse involvera en utlåning tillbaka till Sarajevo, för att talangen ska få mer erfarenhet på hemmaplan.(16/1 -17)På onsdagen spelades omgång två i Bosnien och Hercegovinas cup. FK Sarajevo fick besök av FK Kozara och skillnaden mellan lagen var märkbar då gästerna huserar i andradivisionen. Slutresultatet skrevs till 3-1 och Sarajevo kan utan några större bekymmer ladda om inför kommande ligamatch mot serieledarna. Matchen spelas på lördag. Idag fick flera reserver speltid och backen Marko Mihojevic gjorde även sitt första mål för klubben. Nästa omgång är det redan kvartsfinal i cupen.Den brittiska tidningen Guardian har även i år rankat världens supertalanger i sin Next Generation-lista. På denna lista huserar spelare som är födda 1999 och häribland återfinns Nedim Hadzic som för närvarande är en akademispelare i FK Sarajevo. Hadzic beskrivs som Bosnien och Hercegovinas svar på Luis Suarez (antar att målproduktionen är vad de gått efter) och visst är det trevligt att denna klubb har en spelare som räknas som topp 60 i sin årskull? Under säsongen som gått har Hadzic gjort 57 mål för klubb och ungdomslandslag.19/10 -16Under gårdagen spelades första omgången i Bosnien och Hercegovinas cup. För FK Sarajevos del kom Bratstvo Gracanica på besök. Ett b-betonat Sarajevo hade inga större bekymmer med att besegra motståndarna. Sluresultatet skrevs till 2-0. På söndag spelas nästa omgång i ligan mot Siroki Brijeg på bortaplan.Under förra landslagsuppehållet valde den tidigare vinröda spelaren Gojko Cimirot att skänka en summa till bygget av träningsanläggningen i huvudstaden. Cimirot som håller hus i den grekiska klubben PAOK är påväg att slå sig in i Bosnien och Hercegovinas landslagstrupp. 23-åringens aktion uppskattades av fansen och vi får hoppas att den defensiva mittfältaren kan ta nästa steg i karriären.22/9 -16De senaste dagarna har FK Sarajevo spenderat i Slovenien där en försäsongsturnering har spelats. I denna turnering deltog slovenska NK Maribor, kroatiska NK Zagreb, ryska Spartak Moskva och Krasnodar samt Al-Wahda från Förenade Arabemiraten. Hela A-laget och några juniorer tog den korta resan till Slovenien och de flesta fick speltid. Olika spelsystem och uppställningar användes där nyförvärven visade goda kvaliteter och juniorerna tog även sina chanser.I slutändan blev det två segrar och tre förluster för de vinröda. Segrarna kom mot Maribor och Zagreb medan de ryska klubbarna var snäppet för stora trots att FK Sarajevo då ställde upp med starka elvor. Mot Al-Wahda kunde det gått hur som helst men ett straffmål avgjorde matchen. En negativ nyhet finns att rapportera om: försvararen Adnan Kovacevic har skadat knät såpass allvarligt att han kommer spendera kommande sex månader vid sidlinjen.Under helgen återvänder laget till Bosnien och Hercegovina och om åtta dagar sparkar ligasäsongen igång. Stadsderbyt mot Zeljeznicar står på schemat och förmodligen kommer stadion Grbavica, med sina 12 000 platser, att vara utsåld.15/7 -16Inte mycket har hänt de senaste veckorna - förutom en drös med spelarövergångar som förvånat en och annan. Däremot finns ett par saker att rapportera om. Vi börjar med den selektiva målvaktsuttagningen (har gjort mitt bästa med att få till översättningen!). Det är nämligen så att FK Sarajevos akademi har målvaktsbrist och har utlyst en uttagning för talanger som uppfyller vissa krav. En av dessa krav är att målvakterna kan uppvisa att de stått i mål i minst 50% av fjolårets matcher. Huruvida detta blir en framgång eller inte återstår att se. Kanske lyckas de hitta en ny Asmir Begovic?Det är sällan som information delges innan en spelare blir klar för klubben. Under måndagen gick däremot FK Sarajevo ut med ett offentligt uttalande angående en omdiskuterad transfer. I detta uttalande dementerades en eventuell övergång av den slovenske mittfältaren Goran Cvijanovic. Klubben förklarade att ingen kontakt har tagits med spelaren över huvud taget. Cvijanovic har främst spelat i Sloveniens högsta liga men håller hus i Kuwait för tillfället. Han har fyra landskamper för sitt land och ses som en målfarlig mittfältare som har vunnit en del titlar med bland annat NK Maribor. Frågan är om det finns plats för honom och Said Husejinovic vid en potentiell övergång? Hur som helst, sista ordet är nog inte skrivet om Cvijanovic denna sommaren, och visst skulle hans ankomst få FK Sarajevos trupp att vara den starkaste på pappret.20/6 -16 Haris Duljevic och Almir Bekic som kallades till landslagets matcher i Europa och Asien fick båda speltid. Efter en tuff match mot Spanien valde flera av landslagets större stjärnor att inte åka med till Japan. Det gjorde inte så mycket eftersom Bosnien och Hercegovina besegrade Danmark och sedan värdnationen Japan. Kirin Cup, som den lilla träningsturnéen heter, fick se Duljevic och Bekic som vinnare. Båda spelarna gjorde bra ifrån sig och ser ut att vara redo inför kommande säsong.Förra sommaren anordnade den italienska storklubben Juventus Camp i Sarajevo. Detta var en stor framgång och i år kommer arbetet utökas ännu mer då Juventus Academy ska införas i landet. Camp kommer hållas i en vecka under augusti månad då landets största talanger bjuds in, men även de som vill pröva på att spela fotboll för första gången. Academy kommer däremot vara i ett år och spelarna som deltar kommer träna regelbundet och samtidigt ha tränare och ledare som Juventus själva väljer ut. Detta är minst sagt ett intressant inslag i Sarajevo och flera för- och nackdelar finns. Fördelarna är att en storklubb etablerar sig och hjälper landet men å andra sidan finns risken att de plockar åt sig talanger i ett tidigt skede och att de lokala klubbarna blir utan ersättning. Nåja, projektet är intressant och möjligtvis lockas ännu fler personer om landslagets stjärna Miralem Pjanic byter Rom mot Turin?10/6 -16Det är bestämt att försäsongen för FK Sarajevo drar igång 15 juni. Även om det officiella spelschemat för kommande säsong inte är klart än förväntas det att ligaspelet drar igång redan i slutet på juli månad på grund av det nya spelsystemet. I vanliga fall börjar säsongen i slutet av augusti, en viss anpassning från klubbarnas sida lär därmed göras. Det återstår att se vilka spelare som dyker upp den 15 juni då en utstädning sker för tillfället.Inför den kommande matchen mot Spanien och träningsturnén i Japan har Bosnien och Herzegovinas landslagstränare Mehmed Bazdarevic tagit ut två spelare från FK Sarajevo. Kaptenen Haris Duljevic och försvararen Almir Bekic åker med övriga stjärnor till Schweiz där Spanienmatchen ska spelas och sedan till Asien. Duljevic har spelat två landskamper i år medan Bekic kan få debutera för A-landslaget. Båda spelarna har fina säsonger bakom sig och har gjort sig förtjänta av att få chansen i landslaget. Matchen mot Spanien spelas den 29 maj innan drakarna flyger vidare till Japan där bland annat Danmark väntar. Värt att notera är att före detta Hammarbyspelaren Adis Husidic, med smeknamnet Baggio, har kallats upp till landslaget. Baggio spelar för närvarande i LA Galaxy och kan debutera för Bosnien och Hercegovina vid 29 års ålder.En av de bättre spelarna i Sarajevo, 24-årige anfallaren Amer Bekic (inte att förväxlas med Bekic i föregående stycke), har kritat på ett nytt kontrakt vilket innebär att han stannar till juni 2017. Bekic anlände under sommaren 2014 från Zrinjski Mostar och har ständigt producerat mål, under denna säsong har det blivit tio fullträffar och tre assister. Bekic lär förmodligen ha en startplats kommande säsong och kan vara en viktig kugge om han håller sig skadefri.21/5 -16Den inhemska cupen i Bosnien och Hercegovina avgjordes på onsdagen. Finalen mellan Sloboda Tuzla och Radnik Bijeljina spelades inför en fullsatt arena i Bijeljina och hemmalaget var betydligt bättre och vann matchen med hela 3-0. FK Sarajevo, som slutade fyra i ligan, skulle bli tilldelade en kvalplats till Europa League om Sloboda blev cupmästare, istället är det Radnik som får den tredje och sista kvalplatsen. Således är det klart att FK Sarajevo får rikta in sig på de nationella tävlingarna kommande säsong. Grattis till Radnik!FK Sarajevos karismatiske ägare Vincent Tan har under veckan bidragit med återuppbygga en vårdcentral i staden Doboj. Doboj var en av de städerna som drabbades hårdast av översvämningarna i landet under våren 2014. Summan uppgick till cirka 230 000 BAM (drygt en miljon SEK) och ska bidra till att medicin och medicinsk utrustning finns på plats. När Tan tog över FK Sarajevo var en av hans löften att hjälpa till även utanför fotbollen, vilket han gjort flertalet gånger. Denna aktion uppskattas!18/5 -16Säsongens sista match spelades hemma på Kosevo stadion mot stadsrivalen FK Olimpik. I det lilla derbyt var Olimpik det bättre laget och vann med 3-1. FK Sarajevo slutar således på fjärde plats i tabellen, precis utanför europaplatserna. Däremot kan de vinröda få en chans att kvala till Europa League, men då måste FK Sloboda vinna den inhemska cupen. Cupfinalen i Bosnien och Hercegovina spelas mellan ligatvåan Sloboda och sjuan FK Radnik Bijeljina. Sarajevos säsong har varit en berg-och-dalbana och missar laget Europa lär det bli flera förändringar i föreningen.Fokus i den sista omgången var främst på lagen som kämpade för att hålla sig kvar i högsta ligan. Eftersom ligasystemet görs om kommer sex lag att flyttas ned och två lag flyttas upp från nästhögsta divisionen. Det är nu klart att Borac Banja Luka, Slavija, Travnik, Rudar, Drina Zvornik och Velez åker ned. Förhoppningen är att kvaliteten kommer vara högre kommande säsong då det nya ligasystemet införs. De lägre divisionerna är inte färdigspelade än och FK Sarajevos farmarlag har fortfarande möjlighet att flyttas upp till förstaligan, vilket skulle vara en bedrift då flera av Sarajevos akademispelare tillhör NK Bosna Visoko.15/5 -16Toppmötet mellan tvåan Sloboda Tuzla och trean FK Sarajevo slutade med en storförlust för de vinröda. Det blev hela 4-0 till Sloboda som i och med dagens omgång säkrade andra platsen vilket innebär kval till Europa League. Sarajevo tappade sin tredjeplats till Siroki Brijeg och kan därmed missa europaspel kommande säsong. Förhoppningsvis kan sista omgångens resultat gå Sarajevos väg. De vinröda ställs mot Olimpik Sarajevo kommande helg. Efter det lilla stadsderbyt lär en hel del förändringar genomföras, speciellt om laget missar Europa.Ettan Zrinjski Mostar gästade FK Mladost och var i behov av en seger för att säkra ligaguldet redan i nästsista omgången. Så blev det, matchen slutade 3-0 till Zrinjski och således får de representera Bosnien och Hercegovina i kvalet till Champions League . Zrinjski har spenderat större delen av säsongen högst upp i tabellen och var ett av de favorittippade lagen. I den sista omgången ställs ettan mot tvåan men matchen har ingen betydelse för utfallet av placeringarna. Värt att notera är att sex lag kommer flyttas ned till andradivisionen och i den sista omgången får vi veta vilka som lyckas hålla sig kvar i högsta ligan. Grattis till Zrinjski!Bland de negativa nyheterna från FK Sarajevo finns en ljusglimt: tio spelare från akademin har fått A-lagskontrakt! Klubben har i vanlig ordning valt att satsa på egna spelare och under veckan som gick fick de största talangerna ett längre kontrakt och förhoppningsvis slår de sig in i A-laget snart. Flera av dessa spelare har redan representerat Bosnien och Hercegovinas ungdomslandslag och har således samlat på sig en del erfarenhet redan. Talangutvecklingen är en av klubbens största prioritet och att se resultat från detta är således positivt.7/5 -16Under eftermiddagen spelades omgång 28 i Bosnien och Hercegovina. FK Sarajevo gästades av FK Mladost och vann med 2-1 efter att gästerna tog ledningen tidigt i matchen. Ligans bäste målskytt, Leon Benko, gjorde båda målen för de vinröda. Fortfarande är Sarajevo på tredje plats då alla andra topplag vann sin match, förutom Zeljeznicar som återigen tappar poäng och lär missa europaspel kommande säsong. Ett derby spelades även under denna omgång då Zrinjski mötte Velez, båda lagen är från Mostar och innehar första och sista plats i tabellen. Serieledarna Zrinjski vann matchen med 1-0 och kan kommande omgång säkra ligaguldet.På lördag spelas den nästsista omgången och för FK Sarajevos del väntar en resa upp till Tuzla där ligatvåan Sloboda står för motståndet. För närvarande är Sloboda två poäng före och har fyra poäng upp till Zrinjski. Skulle ligan inte avgöras på lördag väntar en rafflande avslutning då den sista omgången kommer se ett möte mellan Zrinjski och Sloboda. För alla fotbollsintresserade skulle en avgörande match mellan ettan och tvåan, i den sista omgången, vara stor underhållning.Imorgon är det således dags för de små drakarna att debutera i Europamästerskapet. Första matchen spelas mot Österrike och avspark är klockan 12. Spelare och tränare har under de senaste dagarna visat ödmjukhet inför sina mer namnkunniga motståndare men förhoppningen från alla inblandade är att ta sig vidare ur gruppen. Hela mästerskapet kommer täckas av diverse TV-kanaler och vill ni läsa mer om vad som sker runt just Bosnien och Hercegovina kan ni klicka er vidare nedan.4/5 2016Europamästerskapet för U17-landslag kommer spelas i Azerbajdzjan mellan 5 och 21 maj. Bosnien och Hercegovina har kvalificerat sig till slutspelet och i truppen som förbundskaptenen Sakib Malkocevic tagit ut återfinns fyra spelare från FK Sarajevo. Anfallarna Sevkija Resic och Nedim Hadzic, mittfältaren Demirel Veladzic samt lagets yngsta spelare, och den enda födda under detta millennium, försvararen Rijad Sadiku reser till Baku kommande vecka. Motståndet i gruppspelet är Tyskland, Ukraina och Österrike. FK Sarajevo är det klubblaget med flest spelare i den uttagna truppen, således får vi hoppas på att dessa slår sig in i A-laget inom en snar framtid. Lycka till U17!Under lördagen reste FK Sarajevo till Mostar för att möta redan nedflyttningsklara Velez. Efter en tidig ledning kunde de vinröda till slut vinna med komfortabla 3-0. I och med att FK Zeljeznicar spelade oavgjort mot serieledarna Zrinjski Mostar och Siroki Brijegs något förvånande förlust mot Olimpik Sarajevo så klättrar de vinröda upp till tredjeplatsen i tabellen. Således är laget på en kvalplats till Europa League med tre omgångar kvar att spela. Nästa match spelas redan på onsdag då FK Mladost kommer på besök. Värt att notera är att Chelsea-lånet Matej Delac hoppade in i paus i dagens match efter ett längre uppehåll på grund av skada. Målvakten har imponerat under säsongen och det är inte helt omöjligt att han återfinns mellan stolparna på onsdag.30/4 -16Under söndagen spelades det eviga derbyt på ett regnigt Kosevo. Match nummer 107 mellan FK Sarajevo och FK Zeljeznicar skulle se de blå gå vinnande ur mötet efter ett mål på tilläggstid i första halvlek. Målskytten var den landslagsmeriterade mittfältaren Miroslav Stevanovic som höll sig framme och kunde trycka in bollen efter en frispark. Matchen igenom spelades en fysisk fotboll med många frisparkar och varningar. Under andra halvlek kom Sarajevo nära ett par gånger med ett skott i stolpen och sedan ett i överliggaren. I slutändan var Zeljeznicar det bättre laget och förtjänade alla tre poäng, dessutom gick de förbi Sarajevo i tabellen med fyra omgångar kvar. Ett plus till fansen från båda sidorna som sjöng i nittio minuter!Omgång 26 spelades under helgen och topplagen Zrinjski Mostar samt Sloboda Tuzla vann sina matcher med 1-0 medan de som är närmast jagande tappade poäng. För närvarande har Zrinjski 59 poäng, Sloboda 56 poäng, följt av Zeljeznicar och Sarajevo med 52 respektive 51 poäng. Kommande omgång kommer se ett toppmöte då Zrinjski gästar Zeljeznicar. Å andra sidan spelar Sarajevo mot bottenplacerade och redan nedflyttade Velez Mostar. Första platsen i ligan leder till Champions League-kval medan plats två och tre leder till Europa Leagues kvalomgångar. Således finns en hel del kvar att spela om.Damerna fortsätter att övertyga! 14:e raka ligatiteln bärjades under föregående vecka och laget ska spela final i den inhemska cupen. Radnik Bumerag står för motståendet i finalen och matchen kommer spelas på neutral plan. Anfallaren Armisa Kuc är även bästa målskytt denna säsong med 34 mål i ligan och nio mål i cupen. Grattis till ligagulet!24/4 -16