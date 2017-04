Sloboda Tuzla 0 - 2 FK Sarajevo

Tung bortaseger i Tuzla.

Efter en sviktande form var det dags för FK Sarajevo att ta resan till norra Bosnien och Hercegovina . Hemmalaget Sloboda Tuzla, som är en tuff motståndare, minns säkerligen hur det såg ut för ett par veckor sedan när lagen möttes och Sloboda vann med 3-0.De vinröda var på spelhumör idag och det tröga tempot från de senaste matcherna hade försvunnit. Istället var det fokus, löpningar och anfallsinriktad fotboll som gällde. I första halvlek var tillställningen jämn då både lagen höll emot och det mesta av spelet ägde rum på mittfältet. Lagen gick in till pausvilan med resultatet 0-0.I andra halvlek började det hända saker, båda lagen chansade lite mer än tidigare i matchen, men det var de vinröda som utnyttjade detta. I matchminut 55 kunde Anel Hebibovic trycka in returen efter ett långskott. Hebibovic hade en tuff match senaste då han missade flera bra lägen. Just nu tvåa i den interna skytteligan dock. De vinröda riktade sig in på försvarsspel efter ledningsmålet. I den femte tilläggsminuten kunde Elvis Saric skjuta in en frispark och fastställa slutresultatet till 2-0.En riktigt svår match slutade med tre poäng. I skrivande stund spelar ettan mot tvåan i ligan och Sarajevo kan klättra upp på en andra plats om en stund. Nästa omgång spelas på hemmaplan mot Zrinjski Mostar.Resultat: Sloboda Tuzla 0 - 2 FK SarajevoPublik: 2000Domare: Goran ParadzicGula kort: Mehmedagic (Sloboda Tuzla), Hodzic, Lelic (FK Sarajevo)Röda kort: Mehmedagic (Sloboda Tuzla)Mål: Hebibovic 55', Saric 90' (FK Sarajevo)