www.fksarajevo.ba - Säsongens tredje förlust.

Sloboda Tuzla 3 - 0 FK Sarajevo

Stjärnsmäll i Tuzla.

2017-03-18 18:00:00

Segersviten kom till ett abrupt avslut då Sloboda Tuzla körde över FK Sarajevo med 3-0. I den 22:a och sista omgången innan slutspelsligan drar igång fick de vinröda skriva in årets tredje förlust i protokollet.Från första matchminuten var hemmalaget vassare och gav inte Sarajevo mycket tid med boll. Större delen av första halvlek ägnades åt försvarsspel för de vinröda medan Tuzla tryckte på. Det skulle dock dröja till den 42:a minuten innan första målet gjordes. Från straffpunkten kunde Asim Zec placera in bollen då målvakten gick åt fel håll. 1-0 i paus.I början av andra halvlek var det dags för 2-0. Sarajevos målvakt Bojan Pavlovic , som har haft en stabil säsong bakom sig, hade ingen bra dag. Ett tamt skott från sidan släppte han retur på och hemmalaget kunde trycka in bollen från ett par meters avstånd. Spiken i kistan kom i den 67:e minuten då det vinröda försvaret misslyckades med att rensa bollen och Tuzlas Almedin Ziljkic kunde få iväg ett löst skott som letade in sig under Pavlovic. Trots att Mehmed Janjos gjorde tre tidiga byten i andra halvlek förändrades inte matchbilden. 3-0 var i underkant.Sloboda Tuzla visade att de klarar sig bra utan sin tidigare stjärna Sulejman Krpic som i dagarna anlände till AIK. Ligaledaren Zrinjski Mostar behåller första plats trots förlusten idag. Zeljeznicar klättrar upp på andra plats, en poäng före Sarajevo.Efter matchen tyckte tränaren till:- Jag kommer inte ihåg en sämre match från Sarajevos sida.Resultat: Sloboda Tuzla 3 - 0 FK SarajevoPublik: 2500Domare: Edin JakupovicGula kort: Mehmedagic, Todorovic (Sloboda Tuzla), Mihojevic, Ivetic, Ahmetovic (FK Sarajevo)Röda kort: -Mål: Zec 42', Tandir 48', Ziljkic 67' (Sloboda Tuzla)Stjärnsmäll i Tuzla.Senaste nytt från Sarajevo.Kameruns inslag i Sarajevos historia.Klubbrekord slaget på lördagen.Seger i det lilla stadsderbyt.Vårsäsongen började som höstsäsongen slutade.Mittfältare ansluter till klubben.Sanjin Lelic lämnar Olimpik Sarajevo för vinrött.Truppen har samlats inför våren.Femte raka segern för de vinröda.