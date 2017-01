Vårsäsongen drar igång

Truppen har samlats inför våren.

En iskall vinter har det varit i Sarajevo och stora delar av Bosnien och Hercegovina . Med temperaturer en bra bit under 20 minusgrader så har de flesta varit glada över att slippa träna utomhus. Men från och med denna vecka är det ändring på detta, i ett fortfarande kylslaget Sarajevo har de vinröda fått ge sig ut och starta förberedelserna inför vårsäsongen.Vad har hänt under uppehållet? Årsmöte hölls i slutet av föregående år och fokus hamnade på klubbens nya direktör, som tog över tidigare i höst. Sabrina Buljubasic förklarade för medierna att klubben ska effektiviserar och således få en högre kvalitet. Hon påpekade att FK Sarajevo är landets bästa klubb och måste höja sig ett snäpp för att kunna mätas med de största i regionen.Tidigare under säsongen ryktades det om att ägaren Vincent Tan vill sälja klubben. Men enligt utsago från direktören har de malaysiske styrelsemedlemmarna varit väldigt aktiva och planerat klubbens framtid. Således kanske detta rykte kan strykas och istället kan fokus vara på att fortsätta utveckla föreningen.Medierna valde även att fråga direktören hur det känns att vara en kvinna på posten då de flesta klubbar runtom i världen har män som klubbdirektörer. Hon förklarade att det inte har funnits några konstigheter som helst med detta i Sarajevo. Hon påpekade även att administrationen i klubben är väldigt professionell och förhoppningen är att den kan utvecklas ytterligare och nå europeisk nivå.Buljubasic passade på att ge den tidigare direktören en känga då hon förklarade att det inte fanns någon anledning att ta in över tio spelare förra sommaren, när kvaliteten inte höjs i spelartruppen. Hon förklarade att de bästa spelarna ska få nya kontrakt och att endast kvalitet ska inhandlas från och med nu.Avslutningsvis talade direktören om framtiden. Hon förklarade att målet för klubben är att ta sig ut i Europa och försöka etablera sig i en av de europeiska turneringarna. Även tränaren Mehmed Janjos har haft ett liknande utspel under vintern - Europa är prioritet nummer ett.Vid återsamlingen denna vecka saknades en spelare. Montenegrinen Marko Cetkovic har avbrutit sitt kontrakt med klubben. 30-åringen kom till Sarajevo under sommaren och spelade elva matcher. Ett mål mäktade han med. Cetkovic berättar för hemsidan att han har haft ett fint halvår i en av de finaste städerna på Balkan.Vi passar på att tacka Cetkovic för sin sejour i huvudstaden!