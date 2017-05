Zrinjski Mostar 3 - 2 FK Sarajevo

Noll poäng i toppmötet.

På lördagen spelade ligatvåan FK Sarajevo mot ligatrean Zrinjski Mostar. Lagen var tre respektive fyra poäng efter ligaledaren inför matchen. I årets kanske mest underhållande tillställning skulle hemmalaget ta alla tre poäng och Sarajevos chanser till ligaguld är minimala.Med lagkaptenen Haris Duljevic borta kunde FK Sarajevo inte ställa upp med starkaste manskap. Däremot är flera andra spelare i fin form och en bred trupp innebär att alternativ finns på bänken. Matchen började i ett högt tempo och med ett fysiskt spel då båda lagen var i behov av en seger för att haka på Zeljeznicar. Efter 20 minuters spel tappade bortalagets tränare humöret då en tuff närkamp ägde rum framför avbytarbänken. Efter en ordväxling skickades Mehmed Janjos upp på läktaren av domaren. I den 33:e minuten skulle vi se dagens första mål efter att den tidigare Sarajevospelaren Nemanja Bilbija snurrat upp försvaret och assisterat. I 41:a minuten kvitterade gästerna efter att Nermin Crnkic nickade in ett inlägg från höger sida. 1-1 i paus.Två minuter in i andra halvlek var det återigen dags för Zrinjski Mostar att ta ledningen efter en soloräd från egen planhalva av Pero Stojkic. Repliken kom bara tre minuter senare då Elvis Saric placerar in ett långskott. Men i den 67:e minuten var det återigen dags för hemmalaget att göra mål. Efter slarv i försvaret och en retur rakt ut från målvakten kunde Zrinjski Mostar gå upp i ny ledning. Resultatet 3-2 skulle stå sig matchen ut och Zeljeznicar är nog gladast då de till och med kan bärja ligatiteln nästa vecka - på Sarajevos hemmaarena.Innan matchen mellan huvudstadslagen spelas ska returen i cupfinalen tryckas in under veckan. I första cupmatchen vann Siroki Brijeg med 1-0 och Sarajevo har en tuff uppgift framför sig på onsdag.Resultat: Zrinjski Mostar 3 - 2 FK SarajevoPublik: 3000Domare: Elvis MujicGula kort: Jamak, Tomic, Filipovic (Zrinjski Mostar), Bekic, Hodzic, Crnkic (FK Sarajevo)Röda kort: -Mål: Mesanovic 33', Stojkic 47', Tomic 67' (Zrinjski Mostar), Crnkic 41', Saric 50' (FK Sarajevo)