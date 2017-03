2017-03-24 17:00

Georgien - Serbien



Stjärnorna alltjämt petade – här är Serbiens trupp mot Georgien!

Slavoljub Muslin har presenterat sin trupp till VM-kvalmatchen mot Georgien. Lazio-stjärnan Sergej Milinkovic-Savic och Torinos Adem Ljajic alltjämt petade.

Serbiens trupp

2017-03-17 23:26:45

Nyligen meddelade Serbien s förbundskapten Slavoljub Muslin vilka spelare han tagit ut till VM-kvalmatchen mot Georgien den 24 mars.Det mest noterbara i truppen är att Lazios unga mittfältsstjärna Sergej Milinkovic-Savic lämnas utanför truppen med förklaringen att han 'inte passar in i spelsystemet'. 'Sergej', som visat mycket fin form under den pågående Serie A -säsongen och jagas av flertalet storklubbar i Europa, har fått ge företräde på det centrala mittfältet åt Ljubomir Fejsa , Luka Milivojevic samt 'Trippel-Nemanja'; Radoja, Gudelj samt Matic.Förutom den sistnämnde så håller de övriga spelarna inte toppkvalitet och besitter brister jämfört med Sergej. Den mest uppenbara skillnaden är den offensiva samt kreativa förmågan där Sergej visat att han är en mycket kapabel och målfarlig box-to-box mittfältare som trots sin ringa ålder levererat kontinuerligt övertygande prestationer samt ypperlig spelförståelse i samband med framträdandena i klubblaget.Att även Adem Ljajic inte återfinns i truppen är ingen nyhet. Förbundskaptenen har sedan tidigare motiverat petningen med samma argument; 'Adem passar inte in i vår spelfilosofi'. Ljajic har förväntats axla ett stort offensivt ansvar i sin nya klubb Torino men har hittills endast periodvis lyckats motsvara de högt ställda förväntningarna från framförallt sin gamla förbundskapen Sinisa Mihajlovic och tillika Torinos huvudtränare. Det senaste landslagssamarbetet dem emellan mynnade ju som bekant ut i en infekterad och offentlig dispyt kring Ljajics oförmåga att ta ton under nationalsången vilket resulterade i en tämligen omedelbar landslagsförvisning. Ljajics vara eller icke vara i landslaget är en kontroversiell fråga i hemlandet men han besitter otvivelaktigt många bra offensiva kvalitéer som skulle kommit väl till pass i landslaget. Man kan således inte undgå att ställa frågan om inte Ljajics falsksång under Mihajlovic-eran lämnat en bitter eftersmak i mångas munnar i hemlandet, inklusive den nuvarande förbundskaptenens.I övrigt återfinns två debutanter i truppen; Uros Djurdjevic och Mijat Gacinovic som till vardags spelar i Partizan Belgrad respektive Eintracht Frankfurt.Muslin förväntas ställa upp med formationen 3-4-2-1.Personligen är jag inte övertygad om att detta är den optimala formationen med tanke på lagets förutsättningar. Det offensiva spelet har stundtals varit imponerande väloljat och vackert att beskåda men samtidigt har tremannadefensiven blottat brister som det mediokra VM-kvalmotståndet hittills utnyttjat väl. Ett försvar bestående av enbart tre spelare förutsätter ett starkt och bollskickligt mittfält som kan säkerställa innehav och minimera risken för snabba omställningar, något som Serbien visat sårbarhet inför och som resulterat i relativt många insläppta mål i VM-kvalet hittills. Serbien saknar, i och med exkluderandet av Sergej och Ljajic, ett mittfält som kan anförtros uppgiften att både sköta defensiva åtaganden samt delta i och dirigera den offensiva uppbyggnaden. Tadic och Kostic är solida kantspringare med hyfsat målsinne men saknar regista och trequartista-egenskaperna som Sergej Milinkovic-Savic respektive Adem Ljajic besitter.Om jag vore i förbundskaptenen Muslins illasittande kläder med en rejäl sats billig after shave på min rakade hjässa skulle jag istället satsat på formationen 4-2-3-1 bestående av följande lirare:MitrovicKostic, Ljajic, TadicMatic, Milinkovic-SavicKolarov, Nastasic, Maksimovic, IvanovicRajkovicFörutom att Sergej och Ljajic saknas i truppen är den centrala anfallspositionen ytterligare en svaghet. Serbien har tidigare alltid stoltserat med att ha kvalitativa anfallare i överflöd med klasspelare såsom Milosevic, Kovacevic osv men numera är förstavalet en bänknötare från Championship i England. Mitrovic kan inte klandras för att sakna kämpaglöd, däremot är han väldigt begränsad i övrigt och saknar i princip förmågan att spela fotboll med sina fötter – de flesta mål stöter han ju in med hjässan! I och med bristen på trovärdiga anfallare så borde den schweiziske gastarbajtern och svenskbekantingen Aleksandar Prijovic få chansen då han producerat mer än hyfsat många mål i samtliga klubbar han spelat i, nu senast i grekiska PAOK.Trots ovan nämnda tillkortakommanden är jag optimistisk inför drabbningen med fotbollsdvärgen Georgien som jag för övrigt inte kan peka ut på världskartan och vars bästa fotbollsspelare som jag aldrig hört talas om spelar i ett lag på den ryska landsbygden vars namn jag inte kan uttala.Vladimir Stojkovic (Nottingham Forest)Predrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv)Aleksandar Jovanovic (Århus)Branislav Ivanovic ( Zenit St Petersburg)Jagos Vukovic (Konyaspor)Stefan Mitrovic (Gent) Nikola Maksimovic (Napoli) Aleksandar Kolarov (Manchester City)Ivan Obradovic (Anderlecht)Antonio Rukavina (Villareal)Uros Spajic (Anderlecht)Ljubomir Fejsa (Benfica)Luka Milivojevic (Crystal Palace)Nemanja Radoja (Celta Vigo)Nemanja Matic (Chelsea)Nemanja Gudelj (Tianjin Teda)Dusan Tadic (Southampton)Filip Kostic (Hamburg)Lazar Markovic (Hull)Zoran Tosic (CSKA Moskva) Aleksandar Mitrovic (Newcastle)Uros Djurdjevic (Partizan Belgrad)Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt)Nikola Stojiljkovic (Braga)Startuppställning i den senaste VM-kvalmatchen mot Wales den 12 november (3-4-2-1):MitrovicKostic, TadicObradovic, Matic, Milivojevic, RukavinaMaksimovic, Nastasic, IvanovicStojkovic Lazio-stjärnan Sergej Milinkovic-Savic och Torinos Adem Ljajic alltjämt petade.Efter sen kvittering av Mitrovic slutade matchen mellan Wales och Serbien 1-1.Ikväll drabbas en av seriefinalerna mellan Wales och Serbien. Matic återgår till spel efter tre matchers avstängning.Serbien tog ett kliv närmare VM efter en målrik match Österrike. Tadic stor matchhjälte efter avgörande 3-2-ledningsmålet.Vinna eller försvinna är det som gäller när Serbiens ställs mot Moldavien trots att endast en omgång har spelats. "Måstematchen" kommer att drabbas i moldaviska huvudstaden Chisnau. Guidettis lagkamrat debuterar i landslaget.Årets första träningslandskamper börjar närma sig och Serbiens förbundskapten Radovan Curcic har nu tagit ut sin trupp inför Polen och Estland.Brasilianskfödde Lyanco Vojnovic, med serbiska rötter, har officiellt bekräftat att man väljer att ansluta sig till det serbiska landslaget.Serbien åkte till Tjeckien för att avsluta årets fotbollssäsong med hedern i behåll men inte ens det skulle få ske. EM-klara Tjeckien krossade Serbien med 4-1.Serbien gästar Ostrava i östra Tjeckien i en träningslandskamp. EM-klara Tjeckien står för motståndet.Serbien tar emot EM-klara Portugal i ett kvalmöte som inte har någon betydelse större betydelse.