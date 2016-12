Årets fan of the year – Truls Månsson

Ordföranden i SwedeWolves utsågs till den bästa supportern under 2016.

- Det är jättekul att jag vann och jag är väldigt överraskad. Det var många bra kandidater bland de tio som gick till final.- Därför att jag har hållit på med supporterskap så länge. Jag grundade SwedeWolves år 1998 och än idag är jag supporterklubbens ordförande, så jag har varit verksam i 18 år nu. Jag har arrangerat resor, skrivit medlemstidning och artiklar på vår hemsida under 18 långa år. Det finns många supporterklubbar i Sverige, men jag är nog ensam om att ha drivit en så länge.- Gemenskapen av att älska ett fotbollslag plus att jag får väldigt mycket tillbaka. Vi är många som delar samma intresse och har samma passion. Sedan känns det också som att jag gör en sorts social insats. Medlemmar som kanske är ensamma kan ringa mig på kvällen och bara vill ha någon att prata med. Då ställer jag upp och snackar Wolves med dem. Det är väldigt roligt, jag har aldrig nekat ett samtal.- Så är det, att följa Wolves är inte enkelt. Jag har stöttat laget i vått och torrt. Sett klubben spela i åtta länder, varit med om nedflyttning till League One och uppflyttning till Premier League. Sett Wolves spela i Sverige och deltagit på flera försäsongsturneringar ända borta i Spanien och Portugal. Det är en resa som gett mig vänner för livet och ett stort kontaktnät.- Säker är man aldrig, men att jag hade en viss chans trodde jag. Det var 200 nominerade och 10 stycken gick till final. Det var dessutom supportars från alla möjliga sporter, så det är inte bara engelska fans eller de som gillar fotboll - en kille som tycker om Trelleborg Basket var exempelvis bland de 10 finalisterna. Grymt att jag kunde vinna.- Ja, det stämmer. Jag blev uppringd av BBC för några veckor sedan (innan det blev klart vem som vann). Jag var med live i deras Morning Show via telefon och Wolves-legenden Kenny Hibbitt var också med och trodde på mig som vinnare. Det var häftigt. Kenny Hibbitt är en av mina favoritspelare från förr. Han var ”Mr Tipsextra” och härjade på mittfältet när Wolves var en av de 10 bästa klubbarna i England på 1970-talet.- Det började när jag var nio år gammal. Wolves visades på Tipsextra ganska ofta och jag fastnade för färgerna och symbolen vargen. Många barn tycker ju att en varg på tröjan är coolt. Det var ett ballt namn och Wolves spelade en offensiv och bra fotboll. På den tiden var Wolverhampton bland de bästa i England och hade många profilspelare. Kenny Hibbitt och John Richards för att nämna några.- Faktiskt i Sverige, år 1993 var laget på försäsongsläger i Skandinavien och stannade till i Kristianstad. Då passade jag på att åka dit.- Såklart. Det var 1997 och Wolves förlorade hemma. Dessutom blev jag försenad till avspark! De engelska supportrarna satt kvar sent på puben intill matchstart, det hör tydligen till att vänta in i det sista, så jag missade de två första minuterna av min första Wolves-match! Nu har jag sett över 50 Wolvesmatcher live.- Då får det bli när vi gick upp till Premier League våren 2003. Vi var 14 svenskar som fick se Wolves slå tillbaka Sheffield United med 3-0 i Championships Playoff-final på Millennium Stadium i Wales. Vi åkte taxi från London till Cardiff (Wales huvudstad) och fick alla plats i samma minibuss. När vi kom fram till Cardiff var det mitt i natten så vi fick sova utomhus utanför vårt stängda hotell. Som täcke använde jag SwedeWolves-flaggan. Det stod 3-0 till Wolves i paus men jag trodde ändå inte vi skulle vinna. När sedan Sheffield United fick straff tidigt i andra halvlek räknade jag med att de skulle vända. Men Matt Murray räddade och först då kände jag att detta vinner vi. Efteråt blev det stor fest med cigarrer, men vi åkte hem ganska snabbt efteråt, vi var helt slut.- Till den klassiska pre-drinking puben Great Western vid tågstationen. Där ska jag presentera honom som ”en ligavinnare med Liverpool som nu blivit Wolves-supporter”, man kan ju alltid hoppas på det, haha.- Det blir nog ungdomslaget. Men ska tydligen vara material som pengarna går till. Exempelvis träningsutrustning, som tröjor eller skor. Vi får se vad de kan tänkas behöva.- Det var i hemmet efter beskedet. Det var egentligen en surrealistisk upplevelse. En kväll stod ett filmteam från Unibet utanför min dörr när jag öppnade. Glenn Hysén höll fram en mikrofon, blommor och det var strålkastare och ljudtekniker överallt. Jag fick dessutom ta emot ett stort diplom. Efteråt köpte jag champagne som jag drack tillsammans med min sambo Nadiya, det blir mer sådant på nyår. Årets fan 2016, smaka på det!*** *** ***Truls nominering lyder: Wolverhampton Wanderers är laget i Truls Månssons hjärta. Kärlekssagan tog sin början redan i nioårsåldern och sedan dess har Truls varit outtröttligt lojal i både med- och motgång. Han är ett levande exempel på att ett stort fysiskt avstånd inte är något hinder för ett äkta fan. Truls engagemang vet helt enkelt inga gränser och han har varit en urkraft i att förena svenska Wolves-supportrar, inte minst genom att grunda SwedeWolves – Wolverhamptons officiella supporterförening i Sverige.