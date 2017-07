Sillysvepet: Arsenal och Chelsea vill ha Svanberg? – ”Rasmus Lindkvist helt klar för AIK”

Måndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPDATERINGAR (09:00)

Efter att det rapporterats om intresse från Juventus och Milan för MFF-talangen Mattias Svanberg skriver Corriere dello Sport om att även Arsenal och Chelsea är sugna på att värva 18-åringen. Under söndagen berättade dock Mattias pappa för SportExpressen att han vill stanna i MFF:– Han vill spela i Malmö FF och skulle absolut inte vilja byta det mot ett U20- eller U19-lag. Det finns inte.Det menar Daniel Kristoffersson på SportExpressen. AIK kan presentera Vålerengen-spelaren idag eller imorgon.Wenger har i princip gjort klart med Leicesters ytter/playmaker som kommer att presenteras inom kort. Det tror i alla fall…Conte & co får konkurrens när det gäller defensiva värvningar. Chelsea och Roma sades tidigare vara överens om Rudiger, nu ger sig Man City in i jakten. Barcelona visar intresse för Juventus-backen Bonucci och Alex Sandro, som länge sagts vara nära en flytt till London, har erbjudits att nytt kontrakt av Juventus.Manager Klopp har bett sin klubb att lägga i en växel till för att locka över Leipzigs mittfältare som värderats till närmare 80 miljoner euro av den tyska klubben.Toffees har gjort klart med Malagas 21-åring som väntas skriva på ett femårskontrakt.Tidigare Chelsea-backen John Terry har bestämt sig för Aston Villa och klubben kan presentera honom redan under måndagen, tror…Tottenham fortsätter att buda på Sporting Club de Portugals mittfältare. 30 miljoner euro ska ligga på bordet den här gången.Lyons mittfältare och kapten Maxime Gonalons är på plats i Rom och väntas göra sin läkarundersökning med AS Roma under måndagen.Bordeaux ytter Adam Ounas är på plats i Neapel för en övergång som tros kosta Napoli 10 miljoner euro + upp till 5 miljoner i bonus.*** *** ***