Dags för lottning av Champions League och Europa League

Under fredagen ska åtta lag ska placeras ut i fyra kvartsfinaler.

2017-03-17 10:00:00

Klockan 12.00 under fredagen inleds lottningen av kvartsfinalerna i Champions League. Du kan följa den på Eurosport 1, Viasat Fotboll eller på www.uefa.com .Den här gången handlar det om helt öppen lottning: ingen seedning och klubbar från samma liga kan möta varandra. Först draget lag till varje kvartsfinal inleder på hemmaplan.Champions Leagues kvartsfinaler spelas 11-12 april med returmatcher 18-19 april.Atlético de Madrid (Spanien)Barcelona (Spanien)Bayern München (Tyskland)Borussia Dortmund (Tyskland)Juventus (Italien)Leicester City (England)Monaco (Frankrike)Real Madrid (Spanien)Lottning semifinaler: 21 aprilSemifinaler: 2-3 och 9-10 majFinal: lördagen den 3 juni, National Stadium of Wales*****Vi har ävenunder fredagen. Den inleds klockan 13.00 och du följer den lättast på Eurosport 1 eller www.uefa.com.Europa League kör denna gång helt öppen lottning. Först draget lag inleder på hemmaplan.Matcherna spelas 13 april och 20 april.Ajax (Holland)Anderlecht (Belgien)Besiktas (Turkiet)Celta Vigo (Spanien)Genk (Belgien)Lyon (Frankrike)Manchester U (England)Schalke 04 (Tyskland)Lottning semifinaler, Nyon., 21 aprilSemifinalerna spelas 4 och 11 majFinal (Friends Arena, Solna) 24 maj.Johan Dykhoff är på semester på Malta bl.a. med avsikt att titta på lokal fotboll och bloggar därför om sina upplevelser därifrån.Under fredagen ska åtta lag ska placeras ut i fyra kvartsfinaler.Johan Dykhoff är på semester på Malta bl.a. med avsikt att titta på lokal fotboll och bloggar om sina upplevelser därifrån.Så lottades åttondelsfinalerna i Europa LeagueVi hänger med under deadline day 31 januari och ger er det senaste från transfermarknaden i Sverige och runt om i Europa.Måndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.Söndagens Silly Season-svep.Lördagens Silly Season.Fredagens Silly Season-nyheter sammanfattas.Torsdagens Silly Season-nyheter sammanfattas.