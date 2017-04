Destination Europa: Atlético de Madrid - Leicester City

I sjätte avsnittet av Destination Europa har det återigen blivit dags för Champions League.

Destination Europa tar steget in i Champions League igen och den här gången handlar det om kvartsfinal. Den spanska huvudstaden Madrid och dess rödvita delar i form av Atlético de Madrid tar emot ett stökigt bortafölje från Leicester.



Dessutom snackar vi arenaflytt och identitet med Ricardo Menendez och huvudstadens rivalitet med Per Zander som följt spansk fotboll på nära håll under cirka 20 år.



DESTINATION EUROPA



Se avsnittet nedan







2017-04-21 12:45:42

