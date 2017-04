Inför lottningen av Champions League och Europa League

Kvartsfinalerna i Champions League och Europa League är avgjorda och det har nu blivit dags att se vilka lag som ställs mot varandra i semifinalerna.

I takt med att våren smyger sig på närmar vi oss slutet av säsongen, vilket i sin tur innebär att det även börjar dra ihop sig gällande Champions League och Europa League. Under veckan har de avgörande kvartsfinalerna spelats och det står nu klart vilka fyra klubbar i respektive turnering som gör upp om de åtråvärda finalplatserna.



Atlético Madrid, Juventus, AS Monaco och Real Madrid är de lag som tagit sig till semifinal i Champions League samtidigt som Ajax, Celta Vigo, Lyon och Manchester United kvarstår i Europa League.



Möjligheten finns således att vi får se en repris av fjolårets Champions League-final – beroende på om de rivaliserande klubbarna från den spanska huvudstaden ställs mot varandra i semifinalen eller ej.



Just det kommer vi i eftermiddag få svar på då UEFA påbörjar lottningen klockan 12.00 i sitt högkvarter beläget i schweiziska Nyon. En timme senare, det vill säga 13.00, är det dags för lottningen av Europa Leagues semifinaler.



Lottningen följer du enklast via Eurosport 1, Viasat Sport Premium eller på www.uefa.com.

0 KOMMENTARER 90 VISNINGAR 0 KOMMENTARER90 VISNINGAR FILIP WOLLIN

filip.wollin@svenskafans.com

På Twitter: @W0llin

2017-04-21 08:00:00 filip.wollin@svenskafans.comPå Twitter: @W0llin2017-04-21 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om SvenskaFans

SvenskaFans

2017-04-21 08:00:00

SvenskaFans

2017-04-13 15:10:00

SvenskaFans

2017-04-11 11:30:00

SvenskaFans

2017-04-10 23:59:00

SvenskaFans

2017-04-06 14:35:00

SvenskaFans

2017-04-03 21:45:00

SvenskaFans

2017-03-31 16:50:00

SvenskaFans

2017-03-28 11:10:00

SvenskaFans

2017-03-24 15:00:00

SvenskaFans

2017-03-20 09:50:00

ANNONS:

Kvartsfinalerna i Champions League och Europa League är avgjorda och det har nu blivit dags att se vilka lag som ställs mot varandra i semifinalerna.EuroTalk Weekend laddar upp inför söndagens matcher med Europatipset.Det är dags för ett nytt avsnitt av Destination Europa och den här gången reser Christoffer till Neapel.Veckans EuroTalk om SvFF och Uefa, Champions League, Zlatan, Marco Silva och Real Madrid.Martin Åslund och Gusten Dahlin snackar upp söndagens intressanta matcher tillsammans med Europatipset.Veckans avsnitt snackar merseysidederbyt, ekonomi, Napoli-Juventus och statyer.Gusten Dahlin, Martin Åslund och Kristian Borell snackar upp söndagens heta matcher.Kolla in veckans avsnitt av EuroTalk.Se veckans Euro Talk Weekend med Martin Åslund, Gusten Dahlin och David Fjäll.Johan Dykhoff är på semester på Malta bl.a. med avsikt att titta på lokal fotboll och bloggar därför om sina upplevelser därifrån.