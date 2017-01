Sillysvepet: ”Inget intresse för Kina”

Söndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (09:20)

Ryktena är just nu många kring Diego Costa efter att den kontroversiella anfallaren saknades i truppen mot Leicester City. Ett bråk med tränaren Antonio Conte sägs ligga bakom och de senaste två dagarna har det spekulerats vilt kring 28-åringens framtid. Kina har nämnts som det hetaste alternativet, men enligt vänner till spelaren ska han inte vara intresserad av att spela fotboll i Asien.Jürgen Klopp är väldigt angelägen om att plocka in José Fonte från Southampton, och skulle vara beredd att offra Mamadou Sakho för att få sin vilja igenom. Det återstår att se om ”The Saints” är lika sugna på den bytesaffären.Tottenhams vänsterback Ben Davies har fått sporadiskt med speltid och kan nu vara på väg bort. Manchester City ska ha anmält sitt intresse för 23-åringen, som väntas kosta 20 miljoner pund att köpa loss.Enbart fyra insatser för Manchester United den här säsongen har det blivit för Ashley Young, som är allt annat än nöjd med att i bästa fall sitta på bänken. Därför kan det bli så att yttern lämnar klubben i vinter då intresse från bland annat Kina finns.Newcastle ska spänna musklerna i vinter för att enklare kunna ta steget tillbaka till Premier League. En spelare som tränaren Rafa Benitez hoppas kunna knyta till sig är Andros Townsend, som i somras lämnade föreningen för Crystal Palace.Så sent som i somras lämnade Michy Batshuayi Frankrike och kritade på för Chelsea. Någon succé har det dock inte blivit och redan efter ett halvår kan anfallaren vara på väg tillbaka till Ligue 1 då Paris Saint-Germain är villiga att plocka in belgaren.Hertha Berlins talangfulle mittback Niklas Stark har på senare tid gjort stora framsteg. Det har inte gått Borussia Dortmund obemärkt förbi, som nu uppges vilja plocka in 21-åringen.Det är väl knappast någon hemlighet att halva Europa är på jakt efter Alexander Isak. AIK:s supertalang har fått ett flertal anbud att ta ställning till, men verkar nu ha bestämt sig för att skriva på för Real Madrid. Dock väntas han fortsätta spela i AIK fram till sommaren.Den före detta Djurgården-anfallaren Alexander Prijovic lämnar Polen och fortsätter karriären i Grekland, där han kommer representera PAOK.*****