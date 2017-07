Sillysvepet: Lukaku eller Morata till United?

Torsdagens Silly Season-nyheter.

MORGONENS UPPGIFTER (08:50)

Under gårdagen blossade det upp hörsägenden om att Wayne Rooney är nära en återkomst till moderklubben Everton. 31-åringens agent ska ha setts till i närheten av Goodison Park och mycket talar nu för att vi kommer få se en återförening mellan Rooney och Everton den här sommaren. Dock är förhandlingarna mellan Manchester United och Everton bara i sin linda, så det kan ta tid innan något blir klart.Det har tisslats och tasslats den senaste månaden angående Alvaro Moratas framtid. Anfallaren vill bort från Real Madrid till varje pris, och klubben som sägs vilja ha honom mest är Manchester United. Nu uppger medier i Spanien att en överenskommelse är nära då Real Madrid ska ha accepterat britternas bud på 75 miljoner euro.Romelu Lukaku ser ut att vara förlorad för Everton och den klubb hans namn kopplats samman med mest är Chelsea. Nu uppges Manchester United ha lagt sig i det hela, som ska vara beredda att hosta upp hela 100 miljoner pund för den belgiske anfallarens tjänster. Hur pass mycket sanning det ligger i det här ryktet får vara osagt.Mycket talar för att Lucas Moura gjort sitt sista framträdande hos Paris Saint-Germain då han väntas säljas i sommar. Ersättaren till brassen kan en landsman bli då den franska huvudstadsklubben har ögonen på Liverpools Philippe Coutinho. Dock väntas man måste betala upp mot 70 miljoner pund för att få sin vilja igenom.Kontraktet med Arsenal löper ut om ett år för Alexis Sanchez, och vill ”Gunners” ha något betalt för sin anfallsstjärna gäller det att sälja i sommar. Dock vill man helst av allt förlänga kontraktet med 28-åringen – vilket i så fall skulle bli en dyr historia. Chilenaren kräver nämligen en löneökning med 125 000 pund i veckan för att ens fundera på att sätta pennan mot pappret.Den kinesiska klubben Tianjin Quanjian vägrar ge upp sina drömmar om Pierre-Emerick Aubameyang och Anthony Modeste trots att man fått nobben flera gånger om. Nu väntar man göra ett sista försök att knyta duon till sig innan övergångsfönstret stänger i Kina, vilket i så fall skulle kosta klubben en bra bit över 100 miljoner euro.Jonathan de Guzman har gjort sitt i Italien och Napoli. Mittfältaren kommer nämligen framöver representera Eintracht Frankfurt i Bundesliga då han tecknat ett avtal som sträcker sig fram till 2020.Inom kort väntas RB Leipzig kunna presentera Jean-Kévin Augustin som sin nya spelare. Efter att ha förhandlat med Paris Saint-Germain de senaste veckorna ser det nu ut som man slutligen lyckats enas om en prislapp på 13 miljoner euro.I Chelsea har det gått trögt för Loïc Remy, som förra säsongen var utlånad till ligakonkurrenten Crystal Palace. Nu kan han återigen bege sig ut på lån, men den här gången hem till Frankrike då Stade Rennes sägs vara villiga att plocka in honom.En dåligt bevarad hemlighet blev sent under gårdagen officiell. Johan Persson, som nyligen bröt kontraktet med Hammarby, har skrivit på för Helsingborg där han väntas bli en nyckelspelare i jakten på en återkomst till Allsvenskan.