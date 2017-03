Maltabloggen: På plats på ön

Johan Dykhoff är på semester på Malta bl.a. med avsikt att titta på lokal fotboll och bloggar om sina upplevelser därifrån.

Tjena!



Johan Dykhoff heter jag och vanligtvis brukar jag skriva och podda om nordamerikansk fotboll här på SvenskaFans.com och jag har även en podcast vid namn Afonso Alves-podden. I skrivande stund befinner jag mig på sydligare breddgrader på semester, närmare bestämt på Malta, och jag har tänkt se en hel del fotboll här nere och blogga om mina upplevelser. Jag landade strax efter lunch idag och åker hem på måndag förmiddag. Det preliminära fotbollsschemat ser ut så här:



Fredag



Hamrun Spartans – St. Andrews (maltesiska Premier League)

Pembroke Athleta – Hibernians (maltesiska Premier League)



Lördag



Fgura United – Mqabba (maltesiska näst högsta divisionen)

Sirens – Marsa (maltesiska näst högsta divisionen)



Söndag



Birzebbuga St. Peter’s – Mellieha (maltesiska tredje högsta divisionen)

Attard - Zejtun Corinthians (maltesiska tredje högsta divisionen)



Varför just Malta, då? Jag var här på semester med två grundskolekompisar i november 2015 och blev då jätteförtjust i landet. Jag hade under lång tid velat besöka Malta för jag hade länge varit fascinerad av landet (jag har en fäbless för små länder och inte minst deras fotboll) och när jag var här i november 2015 gick jag och såg två fotbollsmatcher. Den ena var i Premier League och i den matchen spelade bl.a. den gamle brasilianske stortalangen Kerlon, ni vet han men säldribblingen vars fotbollskarriär har gått fullständigt ned i avloppet. Att se fotboll på Malta slog an någon form av fotbollshipsterton hos mig och gav därmed mersmak och när jag lyckades förhandla till mig några semesterdagar på jobbet nu i mars och hittade billigt och bra flyg och boende på Malta de här dagarna tänkte jag ”Vad fan, jag pyser dit igen”.



När jag och mina kompisar var här i november 2015 blev vi kvar tre dagar längre än planerat på grund av strejk hos Lufthansa och även denna gång har det tyska flygbolaget gjort avtryck på min Maltavistelse. Mitt bagage glömdes nämligen kvar eller schabblades bort vid mellanlandningen i München och kom hit till ön ett par timmar efter mig, men nu befinner sig både jag och väskan i samma rum och det känns himla bra. Resan hit var tyvärr överlag rätt strulig. Planet med destination München skulle ha lyft från Arlanda vid den rätt okristliga tiden 07:45, men på grund av fel på datorskärmen vid boardingdisken samt att cateringföretaget hade levererat lunch istället för frukost till planet blev vi typ fyrtio minuter försenade. Att jag hade 45 minuter att spela med för att hinna med mitt plan till Malta från München gjorde att jag var rätt ängslig där uppe i luften, men kabinpersonalen på Münchenflygningen meddelade att det vid landning var noggrant planerat för mig och övriga Maltaresenärer så att vi skulle hinna med vårt plan.



Väl på Münchens flygplats blev vi uppsamlade av Lufthansa-anställd kvinna och hon gick med oss bort till ett flygplatståg som skulle ta oss till rätt gate. Jag och två till blev dock inte påsläppta på tåget eftersom det ansågs vara fullt, så trots våra protester och vädjanden eftersom vi redan var sena till vårt plan fick vi vänta in nästa tåg och sen småspringa till gaten och in på Maltaflyget. Och sen på det var det det här med bagaget… Well well, nu har allt löst sig men man ser inte precis fram emot hemresan för Gud vet vad Lufthansa kan hitta på då.



Planen för resten av kvällen är inte mer avancerade än att käka middag, köpa ett par hörlurar eftersom mina nuvarande började krångla på flyget ned hit och kanske också en sån där satans strömadapter, eftersom de har en annan variant av eluttag i det här landet jämfört med Sverige. Jag har en med mig hemifrån men en till skadar nog inte eftersom jag har flera elektriska apparater med mig som behöver laddas.



Ifall man vill kolla upp var jag håller till så heter hotellet Victoria Hotel och det ligger i staden Sliema. Än så länge är intrycket av hotellet jättebra. Snubben i receptionen som jag har haft mest kontakt med är supertrevlig och hjälpsam. Det finns annars en uppfattning, för att inte säga fördom, om att malteser är kassa på service men det stämmer inte alls in på den här herren.



På återhörande!

2017-03-16 18:00:00

