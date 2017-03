Maltabloggen: Solbränd, hungrig och frusen

Johan Dykhoff är på semester på Malta bl.a. med avsikt att titta på lokal fotboll och bloggar därför om sina upplevelser därifrån.

2017-03-19 10:56:30

Då är jag inne på den sista hela dagen för den här gången på Malta, och jag säger "för den här gången" för jag känner mig rätt säker på att jag kommer åka hit fler gånger.Igår var avsikten att gå på två matcher, men det blev bara en och en halv. Varför kommer jag in på senare. Vid tolvsnåret gick jag från mitt hotell med siktet inställt på Victor Tedesco Stadium i Hamrun, där matcherna Fgura United – Mqabba och Sirens FC – Marsa stod på programmet. Jag var ute i väldigt god tid och kunde därför i lugn och ro både sätta mig på en bänk vid marinan i Msida och sen på plats vid arenan sitta och sola på någon form av stenhylla som sköt ut från arenans vägg. Riktigt skönt var det, även om jag blev solbränd och nu får betala priset för det. Det var nog runt tjugo grader igår och praktiskt taget inte ett moln på himlen. Idag är det för övrigt liknande väder.Den första matchen mellan Fgura United och Mqabba slutade 3-4. Mqabba tog ledningen redan i femte minuten då brassen Arilson, för övrigt matchens gigant, nickade in ett inlägg. Bottenlaget Fgura kvitterade på en frispark knappt tio minuter senare men Mqabba återtog snabbt ledningen då Lyden Micallef forcerade in både boll och motspelare i mål i samband med ett inåtskruvat inlägg. Fem minuter senare sköt Arilson ett mycket fint skott intill det högra krysset och här kändes det som att siffrorna skulle kunna komma att springa iväg ordentligt till Mqabbas fördel. I 33:e minuten kom också 1-4 efter en fin frisparksvariant där ett lågt vänsterinspel dundrades i mål av Luca Casha. Inför andra halvlek kändes saker och ting rätt avslagna, men Fgura kom att vinna andra halvlek med 2-0. Arilson togs hårt av Fgura och låg och vred sig flera gånger och fick till slut bäras ut på bår och bytas ut. Fgura fick in sin första reducering i 62:a minuten på en klart diskutabel straff. Straffen sköts i mål av den långe nigerianen Ebube Okpokwu. Först sköt han straffen i mål men då tyckte domaren att han stannade upp i sin ansats på ett otillåtet sätt och dömde därför bort målet. Okpokwu fick därför ta om straffen men sköt i mål även den gången. Med i princip matchens sista spark gjorde Okpokwu även 3-4. Mqabba fick inte undan ett högerinlägg och först sköt Okpokwu ett skott som täcktes av en försvarare men returen dundrade han i mål via fingrarna på målvakten Jonathan Debono. Tack vare den här segern hoppar Mqabba, åtminstone tillfälligt eftersom alla lag har inte spelat sina matcher den här omgången än, upp till tredje plats. Fgura däremot ligger tämligen fast förankrade i botten med nio poäng upp till säker mark.I den andra matchen för dagen möttes som sagt Sirens FC och Marsa, som båda ligger och harvar i mitten av tabellen. Vid det här laget var jag både ganska hungrig och lite kall, för jag satt i t-shirt och shorts och det var nog inte mer än sexton-sjutton grader och snålblåst, så allteftersom första halvlek började närma sig sitt slut kände jag att det nog fick räcka med bara en halvlek i den här matchen. Matchen i sig var också väldigt tråkig. Båda lagen var rätt profillösa men jag fick i alla fall se två mål innan jag gick och båda kom i första halvleks slutskede. Först fick Marsa en straff som jag ärligt talat inte förstår var den kom från, men den sköts hur som helst i mål av Rodney Refalo. Bara någon minut senare tryckte Sirens nigerianske anfallare Charles Newuche in en målvaktsretur till 1-1. Sedan tackade jag som sagt för mig, men det blev två mål även i andra halvlek. Elland Vella gav Marsa ledningen på nytt i 47:e minuten men i slutminuterna kvitterade Daniel Agius för Sirens.Idag är planen att ta en lokalbuss till en stad som heter Bugibba, som ligger drygt en halvtimme nordväst om där jag nu befinner mig. Dels ska jag bekanta mig lite med den staden, för där har jag aldrig varit, och om jag hinner trycker jag i mig någon form av lunch innan det väntar fotboll på Sirens Stadium. Då hoppar vi ned ytterligare ett hack i den maltesiska fotbollspyramiden till tredje divisionen. På Sirens Stadium spelas idag matcherna Birzebugga St. Peter’s – Mellieha och Attard – Zejtun Corinthians. Vi får se ifall jag orkar se båda. Den första matchen är mellan femman och tolvan i en serie med fjorton lag. Birzebugga St. Peter’s verkar vara ett målsnålt lag åt båda hållen, för de har både gjort och släppt in 24 mål på 21 matcher. I den andra matchen mellan Attard och Zejtun Corinthians är det åttan mot självaste serieledarna som möts. I Zejtun Corinthians hittar vi bl.a. nigerianen Anthony Ewurum, som tidigare i karriären gjorde en del mål i Premier League här på Malta, samt japanen Kumpei Tanaka. Man är ju bra nyfiken på hur en japan har hamnat i tredje divisionen på Malta, men gissningsvis har han flyttat till Malta av icke fotbollsrelaterade skäl och så visade det sig att han var skaplig på fotboll också. 