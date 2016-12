Sillysvepet: Witsel nobbar Juventus?

Efter nyår öppnar transferfönstret igen. Ni kan följa händelseutvecklingen här i SvenskaFans Sillyblogg.

MORGONENS UPPGIFTER (09:00)

Det har under hösten ryktats om att Chelsea ska vara sugna på att plocka in en reserv till Diego Costa under vinterns övergångsfönster. Ett flertal namn har varit i ropet, och det senaste är en landsman till den omstridde anfallaren – nämligen Fernando Llorente. 31-åringen tillhör sedan i somras Swansea, som ligger sist i Premier League, och skulle förmodligen inte ha någonting emot att byta upp sig.En annan spelare som sägs finnas på Antonio Contes önskelista är Arturo Vidal. Från början var Radja Nainggolan huvudmålet, men då Roma begär strax över 50 miljoner pund har Chelsea istället börjat snegla mot Tyskland och Bayern München, där Vidal sedan ett och ett halvt år återfinns. Den explosive mittfältaren uppges kosta 40 miljoner pund och det återstår att se om London-klubben är villiga att spendera den summan på chilenaren.Trots lite speltid ska José Mourinho vara allt annat än sugen på att släppa den missnöjda trion bestående av Anthony Martial, Morgan Schneiderlin och Memphis Depay i vinter. Lån är uteslutet och skulle en försäljning ens komma på tal gäller det att den intresserade klubben kommer med ett aktningsvärt erbjudande från första början.Saker och ting har inte riktigt gått som Gerard Deulofeu hade hoppats på sedan han lämnade Barcelona för Everton. Under Ronald Koeman har han mestadels fått agera bänknötare, vilket 22-åringen nu ska ha tröttnat på. En utlåning i vinter är full möjligt och en klubb som redan ska ha visat intresse är AC Milan – som är villiga att ge spanjoren chansen. Även Marseille och Deportivo la Coruna ska vara intresserade.West Bromwich vägrar ge upp hoppet om att förlänga med anfallaren Saido Berahino. 23-åringen har fått snålt med speltid den här säsongen och det mesta tyder på att han vill bort från klubben – vilket han verkar ha velat de senaste två åren. Trots det hoppas Tony Pulis att han kommer acceptera erbjudandet om ett nytt avtal, vilket ska vara det tredje efter att Berahino nobbat de tidigare.Redan i somras var Manchester City angelägna om att knyta till sig Aymeric Laporte från Athletic Bilbao, men fick kalla handen. Pep Guardiola ska dock inte ha accepterat beslutet, utan förväntas göra en nytt försök senast nästa sommar. Det kommer dock stå honom dyrt då mittbackens utköpsklausul ligger på 65 miljoner euro – vilket vid en övergång skulle göra 22-åringen till världens dyraste försvarare.Så sent som i somras talade allting för att Axel Witsel skulle lämna Zeit St. Petersburg för spel i Juventus. Men i sista stund gick affären i stöpet och mittfältaren blev kvar i Ryssland, dock med vetskapen om att han skulle flytta till Italien senast kommande sommar. Nu verkar det som att belgaren tänkt om och istället valt en flytt till Kina för att representera antingen Shanghai SIPG eller Tianjin Quanjian, som lockar med ett betydligt tjockare lönekuvert.I somras lämnade Granit Xhaka sitt Borussia Mönchengladbach för att fortsätta karriären i London och Arsenal. Nu kan han snart få sällskap i staden av sin storebror, Taulant, som uppges lämna FC Basel under vintern. West Ham ska nämligen vara en av många klubbar som är villiga att betala de fyra miljoner pund som sägs krävas för att få loss den defensive mittfältaren.För snart en vecka sedan meddelade Hamburger SV att man värvat in mittbacken Mergim Mavraj från ligakonkurrenten 1. FC Köln. Trots det ska den ständiga krisklubben vilja plocka in ytterligare en försvarare i vinter och namnen som nämnts är bland annat Timm Klose, Holger Badstuber och Wesley Hoedt. I skrivande stund ser den förstnämnde ut att vara närmst en övergång, men än kan mycket ske.Guillermo Molins kontrakt med BJ Renhe har nu löpt ut och det återstår att se om det blir en fortsättning i Kina för 28-åringen. En flytt tillbaka till Sverige ligger säkerligen annars nära till hands, även om det inte ser ut att vara aktuellt med en återkomst till Malmö FF.