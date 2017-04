Premiär för FanTV Fantasy

Fantasy är FanTV:s nya programserie där vi spelar Fantasy Premier League

Fantasy Premier League är spelet där du tar ut din elva under säsongen med målet att kamma hem så många poäng som möjligt. Nu startar FanTV sitt egna program om spelet under namnet Fantasy.



Vi smygstartar i slutet av säsongen av Premier League för att rivstarta under augusti när en ny säsong rullar igång. Men redan nu kan du vara med och tävla i FanTV:s egna liga. För att ansluta till ligan skriver du in följande ID på Fantasy Premier Leagues hemsida: 4474424-1008286.



Se första avsnittet där panelen i form av Gusten Dahlin, Björn Johnson och Jesper Hofmann ger sina tips för den bästa elvan.



FANTASY



I panelen: Gusten Dahlin, Björn Johnson, Jesper Hofmann



Se avsnitt nedan





2017-04-21 16:10:00

