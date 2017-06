Sillysvepet: Rooney väljer att följa "Svennis" råd?

Måndagens Silly Season-nyheter sammanfattas.

MORGONENS UPPGIFTER (09:15)

I en intervju ger Sven-Göran Eriksson sin syn på Wayne Rooneys framtid. Anfallaren har en tung säsong bakom sig i Manchester United och kan vara på väg bort från klubben han representerat sedan 2004. ”Svennis”, som spenderat de senaste åren i Kina, tycker att 31-åringen ska testa på en flytt till landet för att få suget efter att spela fotboll tillbaka.Det må låta en aning galet, men Arsenal och Manchester City kan inom kort göra en bytesaffär som innebär att Alexis Sanchez flyttar till City medan Sergio Agüero går i motsatt riktning.Kylian Mbappé är ett av världens hetaste fotbollsnamn efter sin makalösa säsong för Monaco. 18-åringen har ögonen på sig från samtliga storklubbar i Europa, och ytterligare en uppges nu ha lagt sig i pokern med förhoppningen att vinna hans signatur. Klubben det handlar om är Liverpool – som lär få slanta upp rejält för att få sin vilja igenom.Real Madrids president, Florentino Perez, ska redan ha träffat Mbappés familj för att diskutera en övergång. Enligt trovärdiga källor ska ”Marängerna” ligga bäst till att knyta honom till sig.Som bekant går Zlatan Ibrahimovic klubblös sedan Manchester United valt att inte förlänga det utgående kontraktet. Ryktena har varit många sedan dess, och ytterligare ett har nu dykt upp då Atlético Madrid sägs vara villiga att kontraktera honom när deras transferförbud löper ut vid årsskiftet. Anfallaren har tidigare spelat i Spanien, men lyckades aldrig få det att stämma hos Barcelona.(Tuttosports papperstidning)Alex Sandro förväntas inom kort vara en del av Chelsea. Försvararen har meddelat Juventus att han vill flytta till London och en affär värd 61 miljoner pund väntas snart vara i hamn.240 miljoner pund är Chelseas budget för spelarköp den här sommaren. För de pengarna hoppas man förutom Sandro även hämta in Romelu Lukaku, Tiemoue Bakayoko och Virgil Van Dijk. Det återstår att se om de regerande mästarna lyckas med sin höga målsättning.Åtminstone är det vad Tottenhams ordförande Daniel Levy värderar sin guldklimp till. Manchester United har under sommaren uppgetts vara sugna på att knyta anfallaren till sig, men lär i så fall få tömma bankkontot. Mest troligt är att vi får se Kane ösa in mål för Spurs även nästa säsong.Everton uppges ha fått ett bud på 30 miljoner pund nekat av Swansea. Spelaren det handlar om är Gylfi Sigurdsson, som sedan sin flytt från Tottenham fått fart på karriären.Skottlands landslagsmålvakt kan vara på väg att flytta hem till Skottland igen. De senaste åren har burväktaren hållit till i Turkiet och England, men ska alltså nu kunna tänka sig att flytta hem. Hearts är klubben det rör sig om, som ser Allan McGregor som sitt huvudfokus under sommarens övergångsfönster.Bayern Münchens Renato Sanches har inte lyckats etablera sig i Bundesliga och fått kärvt med speltid. En utlåning har varit på tapeten, men nu ryter 19-åringen ifrån och säger att hans högsta önskan är att bli kvar i Bayern och slåss om en startplats.En gång i tiden tillhörde han klubben, men ansågs inte vara tillräckligt bra. Sedan dess har André Hahn utvecklats till en fullfjädrad Bundesliga-spelare och har även debuterat för det tyska landslaget. En återkomst till Hamburger SV ser nu ut att bli av då klubben ska ha kommit överens med Borussia Mönchengladbach om en övergångssumma på sex miljoner euro.*** *** ***