Sexton lag vill till Friends Arena

Så lottades åttondelsfinalerna i Europa League

The official result of the #UELdraw



Best tie? pic.twitter.com/xqxWnW3xCD — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2017

Under fredagen lottades fortsättningen av Europa League Eftersom vi hade en helt öppen lottning blev det två matcher där lag från samma land möter varandra: Genk vs. Gent och Schalke vs. Mönchengladbach.Lyon får ta sig an Roma och vår skandinaviska representant FCK reser till Holland för möte med Ajax.Matcherna spelas den 9 och 16 mars.Kvartsfinalerna lottas sedan den 17 mars.